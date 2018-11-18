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18.11.2018,  
15:28
Текст:  Антон Валагин (Курск)

Курские истребители посадили гражданский самолет

В курском истребительном авиаполку прошла тренировка по перехвату гражданского самолета - нарушителя воздушного пространства, сообщили в штабе Западного военного округа.

Фото: Gettyimages
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По легенде учений, выполнявшее рейс Смоленск-Тамбов воздушное судно внезапно повернуло на Москву и перестало отвечать на запросы диспетчеров.. Дежурному звену истребителей МиГ-29СМТ с аэродрома Халино под Курском поставили задачу перехватить нарушителя.

Самолеты поднялись в воздух, по командам авиационных наводчиков вышли к цели, сопроводили самолет и принудили его к посадке на военный аэродром.

- Летчики справились со всеми поставленными задачами в установленные сроки, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

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