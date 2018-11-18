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18.11.2018 12:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Парк "Зарядье" каждый месяц посещает почти миллион человек

Текст: Александр Мелешенко

Парк "Зарядье" в Москве с момента открытия в сентябре прошлого года посетили более 13 миллионов человек, то есть ежемесячно число его гостей в среднем составляет почти миллион, а в отдельные пиковые дни в парке бывают до 100 тысяч гостей. Об этом рассказал директор "Зарядья" Павел Трехлеб на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где была презентована посвященная парку монография.

Она представляет собой подробную богато иллюстрированную энциклопедию, рассказывающую обо всех этапах развития тер

Фото: Пресс-служба CBAgency
В Зарядье состоится мировая премьера нового "Щелкунчика"
ритории, которая сегодня стала одним из самых часто упоминаемых парков мира. В книге с твердым переплетом объемом почти 350 страниц нашлось место множеству фотографий, статистике, мнениям архитекторов, экспертов, посетителей и многих других.

По словам Павла Трехлеба, уже больше года не проходит дня, чтобы о "Зарядье" не упоминали в СМИ и социальных сетях, что свидетельствует об огромной востребованности этого пространства. "В течение года мы проводили опрос, в котором приняли участие около 70 тысяч человек, - отметил Трехлеб. - И более 95 процентов оказались довольны работой парка, а какие-то серьезные замечания были только у 5 процентов. При этом, конечно, если посмотреть соцсети, то картина может сложиться другая - там больше негативных комментариев и меньше позитива".

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает такое положение вещей характерным не только для соцсетей, но и для современного медиапространства в целом. "Довольные люди намного реже делятся своим мнением, чем люди недовольные, - отметил он. - Достаточно вспомнить программу реновации - до голосования по ней казалось, что все против, а в итоге оказалось, что 91 процент за".

По словам Трехлеба, "Зарядье" сегодня привлекает не только москвичей и туристов, но и, к примеру, кинема
В Зарядье открылась "Ледяная пещера"
тографистов. Режиссер Клим Шипенко, снявший "Салют-7", признался - так вдохновился новым московским парком, что снял там финальную сцену своего нового фильма, который скоро выйдет на экраны.

Интересно, что с кинематографом скоро теснее будет связано и другое обновленное общественное пространство Москвы - ВДНХ. Дело в том, что о выставке снят документальный фильм, рассказывающий о ней через призму судьбы первого главного архитектора ВДНХ - Вячеслава Олтаржевского, прошедшего через репрессии. В съемках приняли участие многие известные общественные деятели и архитекторы, включая главного архитектора Москвы и многие другие. Увидеть картину можно будет совсем скоро.

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