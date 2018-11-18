Парк "Зарядье" каждый месяц посещает почти миллион человек

Парк "Зарядье" в Москве с момента открытия в сентябре прошлого года посетили более 13 миллионов человек, то есть ежемесячно число его гостей в среднем составляет почти миллион, а в отдельные пиковые дни в парке бывают до 100 тысяч гостей. Об этом рассказал директор "Зарядья" Павел Трехлеб на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где была презентована посвященная парку монография.

Она представляет собой подробную богато иллюстрированную энциклопедию, рассказывающую обо всех этапах развития тер

ритории, которая сегодня стала одним из самых часто упоминаемых парков мира. В книге с твердым переплетом объемом почти 350 страниц нашлось место множеству фотографий, статистике, мнениям архитекторов, экспертов, посетителей и многих других.

По словам Павла Трехлеба, уже больше года не проходит дня, чтобы о "Зарядье" не упоминали в СМИ и социальных сетях, что свидетельствует об огромной востребованности этого пространства. "В течение года мы проводили опрос, в котором приняли участие около 70 тысяч человек, - отметил Трехлеб. - И более 95 процентов оказались довольны работой парка, а какие-то серьезные замечания были только у 5 процентов. При этом, конечно, если посмотреть соцсети, то картина может сложиться другая - там больше негативных комментариев и меньше позитива".

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает такое положение вещей характерным не только для соцсетей, но и для современного медиапространства в целом. "Довольные люди намного реже делятся своим мнением, чем люди недовольные, - отметил он. - Достаточно вспомнить программу реновации - до голосования по ней казалось, что все против, а в итоге оказалось, что 91 процент за".

По словам Трехлеба, "Зарядье" сегодня привлекает не только москвичей и туристов, но и, к примеру, кинема

тографистов. Режиссер Клим Шипенко, снявший " Салют-7 ", признался - так вдохновился новым московским парком, что снял там финальную сцену своего нового фильма, который скоро выйдет на экраны.

Интересно, что с кинематографом скоро теснее будет связано и другое обновленное общественное пространство Москвы - ВДНХ. Дело в том, что о выставке снят документальный фильм, рассказывающий о ней через призму судьбы первого главного архитектора ВДНХ - Вячеслава Олтаржевского, прошедшего через репрессии. В съемках приняли участие многие известные общественные деятели и архитекторы, включая главного архитектора Москвы и многие другие. Увидеть картину можно будет совсем скоро.