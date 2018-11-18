СК установил личность устроившей взрыв у КПП в Грозном женщины

Следователи установили личность смертницы, совершившей подрыв у поста полиции на окраине Грозного. Ею оказалась 25-летняя уроженка Адыгеи. Официально ее имя в ведомстве пока не уточняют.

"В результате взрыва скончалась 25-летняя женщина. С места происшествия изъяты предметы имеющие значение для следствия", - сообщили в СК Чеченской республики.

Жертв и пострадавших среди сотрудников полиции и мирных граждан нет. Правоохранители устанавливают возможных соучастников данного преступления.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.