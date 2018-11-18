СК возбудил дело о взрыве у поста полиции в Грозном

СК Чечни возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после взрыва, устроенного женщиной у поста полиции в Грозном.

Уже установлена личность смертницы - ею оказалась 25-летняя девушка.

Напомним, ЧП произошло на окраине Грозного накануне днем. К посту полиции № 1 в Старопромысловском районе подошла девушка, поведение которой показалось правоохранителям странным. У нее заметили самодельную бомбу. В ответ на предупредительный выстрел полицейских девушка совершила подрыв.

В результате нападения на КПП погибла только сама злоумышленница, среди полицейских и местных жителей погибших и пострадавших нет.