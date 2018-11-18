В убийстве росгвардейца заподозрили чемпиона по рукопашному бою

Подозреваемым в убийстве сотрудника Росгвардии в Махачкале оказался чемпион мира по рукопашному бою.

Спортсмен находится в больнице, и его сейчас опрашивают, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в республиканских силовых структурах. Но согласно предварительной информации, в перестрелке участвовал еще один человек. Эти сведения проверяются.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудник Росгвардии попытался остановить конфликт. При этом вспыхнула перестрелка, в результате которой правоохранитель получил смертельное ранение.

Между тем республиканское управление СК РФ возбудило уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Как сообщили в ведомстве, конфликт со стрельбой произошел около четырех часов ночи у клуба-ресторана "Бест". Жертвой стал 26-летний местный житель, который скончался от множественных огнестрельных ранений, в том числе в голову.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося и участники конфликта.