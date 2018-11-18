В Мурманске скончался пострадавший при ЧП работник плавучего дока

Работник плавучего дока ПД-50, затонувшего в ночь на 30 октября в акватории Кольского залива, скончался в реанимации. Он находился в медицинском учреждении с момента ЧП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Мужчина поступил в реанимационное отделение без сознания с множеством травм и переохлаждением. На прошлой неделе он пришел в себя. Состояние пациента улучшилось, его начали переводить на самостоятельное дыхание с аппарата искусственной вентиляции легких.

Однако прогресс был временным. Мужчина скончался сегодня, 18 ноября, после резкого ухудшения состояния. Второго пострадавшего, проходившего лечение в больнице, выписали на этой неделе.

Напомним, плавучий док затонул в Мурманске на 82-м судоремонтном заводе, когда из него выходил единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". ЧП случилось в ночь на 30 октября в 3.30. Пострадали четыре человека, двоих из них госпитализировали. Еще один сотрудник, сменный механик, пропал без вести. Его поиски ведут спасатели.