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18.11.2018 18:48
Рубрика: Страхование

Полисы уходят в сеть

Сборы по онлайн-страхованию превысили три миллиарда рублей
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск №7722 (259)
Российские страховщики сделали ставку на развитие электронных сервисов. Внедрением новых ИT-продуктов и решений сегодня занимаются уже более 70 процентов компаний. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".
Электронное страхование растет опережающими рынок темпами - 66 процентов без учета ОСАГО за первое полугодие 2018-го. Фото: Александр Корольков/РГ Электронное страхование растет опережающими рынок темпами - 66 процентов без учета ОСАГО за первое полугодие 2018-го. Фото: Александр Корольков/РГ
Электронное страхование растет опережающими рынок темпами - 66 процентов без учета ОСАГО за первое полугодие 2018-го. Фото: Александр Корольков/РГ

Прежде всего речь, конечно, идет об онлайн-продажах полисов. "Это удобный и высокорентабельный канал, позволяющий потребителю в короткий срок и без личного посещения офиса компании купить страховой полис, а страховщику - конкурировать на рынке, где диджитализация становится не только преимуществом, но и необходимостью", - отмечает директор по рейтингам страховых компаний "Эксперт РА" Ольга Скуратова.

Фото: depositphotos.com
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По ее словам, данные опроса показывают, что компании готовы вкладываться в новые технологии, для того чтобы соответствовать растущим ожиданиям клиентов, в перспективе снизить издержки и успешно конкурировать на быстро изменяющемся рынке.

Электронное страхование растет опережающими рынок темпами - 66 процентов без учета ОСАГО за первое полугодие 2018-го по сравнению с первым

полугодием 2017-го. В деньгах это 3,2 миллиарда рублей. По прогнозу аналитиков, по итогам года объем премий по этому сегменту опять же без учета "автогражданки" достигнет 6 миллиардов рублей, а к концу 2019-го составит 8-9 миллиардов. Этому будет способствовать активное внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений и усовершенствование клиентских дистанционных сервисов продажного и постпродажного обслуживания, полагают аналитики.

Вслед за реализацией полисов в онлайн выходят и процессы урегулирования страховых случаев. На российском страховом рынке уже есть сервисы, которые позволяют, к примеру, не только дистанционно купить полис каско (добровольное автострахование), но и урегулировать страховой случай без посещения офиса компании и вызова эксперта.