Безрамочные дисплеи смартфонов уходят в прошлое. Новый тренд - гибкость.

Несколько лет назад китайская компания Xiaomi представила смартфон Mi Mix с дисплеем, который занимал практически всю переднюю поверхность корпуса. На эту модель тогда мало кто из специалистов обратил внимание, да и покупали ее не очень активно. Переворот на рынке произошел в 2017 году с подачи Apple, которая выпустила iPhone X. Смартфон также отличался тонкими рамками, но имел вырез наверху для фронтальной камеры.

Вслед за Apple потянулись практически все остальные производители - и китайские, и южнокорейские, и даже Google не смог обойтись без экрана с тонкими рамками и небольшим вырезом в верхней части.

Безрамочные смартфоны и удобнее, и эстетичнее. Удобнее - потому что размер экрана увеличивается, а размеры самого устройства - нет. Держать его в руке тоже комфортно, а информации на дисплее отображается больше. Эстетичнее - потому что изображение на таком большом экране кажется осязаемым. Например, если на смартфоне открыты карты или игра, кажется, что все объекты можно потрогать - настолько силен эффект присутствия.

Но все это скоро может оказаться в прошлом, когда на смену безрамочным экранам придут гибкие. Первой ласточкой стал планшетный компьютер - или просто большой смартфон - под названием FlexPai, выпущенный малоизвестной китайской компанией Rouyu.

Аппарат, работающий под управлением популярной операционной системы Android, оснащен внушительным 7,8-дюймовым дисплеем на светодиодах. FlexPai способен сгибаться и разгибаться подобно книге, и дисплей сгибается и разгибается вместе с ним, не забывая при этом отображать картинку.

В разложенном состоянии устройство выглядит как планшет и работает в режиме планшета - на нем можно играть в игры, читать, смотреть видео. Если сложить FlexPai, он превращается в довольно толстый смартфон с 4-дюймовым экраном. Специальная программная оболочка распознает, в какой конфигурации находится аппарат, и самостоятельно меняет картинку на экране, выбирая режим планшета или смартфона. В сложенном состоянии на двух сторонах дисплея могут быть запущены разные приложения.

Разработчики утверждают, что смартфон прошел множество различных тестов на прочность, включая тест на сгибание - экран выдержал 200 тысяч сгибаний. Испытывали гибкий экран и другими способами - растягивали, скручивали и роняли на твердую поверхность.

За прогресс надо платить - самая дешевая версия FlexPai с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной обойдется в 8999 китайских юаней, или примерно 88 тысяч рублей. Столько же у официальных продавцов стоит новый iPhone XS с 64 гигабайтами памяти.

Спустя несколько дней после того, как свой гибкий смартфон-планшет показали китайцы, южнокорейская компания Samsung провела мероприятие, на котором презентовала свою версию такого гаджета.

В отличие от FlexPai, устройство под названием Infinity Flex складывается большим экраном внутрь. В такой конфигурации гибкий экран не используется и гаснет, зато на одной из внешних поверхностей загорается дополнительный дисплей - стандартный, как у обычного смартфона.

Большой сгибающийся экран Samsung Infinity Flex имеет диагональ 7,3 дюйма и разрешение 2152x1536 пикселей, а внешний дополнительный - 4,58-дюймовый, имеющий разрешение 1960x840 пикселей. Оба разрешения вполне комфортны для работы.

При раскладывании гаджета приложения с маленького экрана автоматически "перетекают" на большой. Например, если владелец запустил приложение-навигатор и затем открыл большой экран, то карты автоматически отобразятся на нем.

О цене устройства в Samsung пока не рассказали, как и об остальных характеристиках устройства. Но известно, что купить его можно будет уже в 2019 году. Помимо Samsung, подобными планшетами-смартфонами активно интересуются Xiaomi, Lenovo и LG, а компания Google, разрабатывающая Android, обеспечивает им поддержку, адаптируя свою операционную систему под двухэкранный режим. В общем, будущее ближе, чем кажется.

К слову, родоначальником современных смартфонов считается телефон IBM Simon. Он был впервые представлен публике в качестве концепта в ноябре 1992 года. В 1994 году аппарат выпустил в продажу американский оператор BellSouth. У телефона не было кнопок - все действия совершались с помощью сенсорного экрана. Помимо телефонных функций аппарат включал в себя функции органайзера, мог отправлять и получать факсы, в нем было даже несколько игр. Стоимость устройства составляла 899 долларов, а вес его превышал килограмм. Стоит ли говорить, что с тех времен смартфоны сильно изменились. И, безусловно, в лучшую сторону.