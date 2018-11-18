Новости

Пять человек погибли при взрыве в иракском Тикрите 19:24
Обновленный Nissan Qashqai: Когда японский кроссовер появится в России 19:22
В США вагоны поезда с пропаном рухнули на шоссе 19:08
В центре Киева избит канадский журналист 18:38
"Умер Женя Осин, оттого что пил он": Шнуров опубликовал новые стихи 18:34
На Украине попытались штурмом взять резиденцию митрополита УПЦ МП 18:30
Ученые рассказали о простом способе поддержания здорового веса 18:12
СМИ: В убийстве Хашкаджи нашли "палестинский след" 18:09
Партия президента Молдавии высказалась за сближение с РФ 17:33
У пострадавшей гонщицы "Формулы-3" диагностирован перелом позвоночника 17:28
Умер создатель петербургского театра "Суббота" Юрий Смирнов-Несвицкий 17:23
Песков рассказал о занятиях Путина во время перелетов 17:11
Песков рассказал о силе "Турецкого потока" 17:07
Последняя любовь Евгения Осина рассказала о причинах его алкоголизма 16:55
Марадона вывел "Дорадос" в полуфинал мексиканской лиги 16:50
В США провели поминальную службу в честь полицейской собаки 16:42
Самый честный таксист из Киргизии стал звездой соцсетей 16:39
Умерла Народная артистка СССР Диана Петриненко 16:31
Медведев начал свой официальный визит во Вьетнам 16:30
Гидрометцентр призвал московских водителей сменить резину 16:30
Российский истребитель шестого поколения случайно показали по ТВ 16:25
СК установил личность устроившей взрыв у КПП в Грозном женщины 16:23
Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы из США по территории РФ 16:17
Ольга Васильева: У учителя должно остаться только три рабочих документа 16:14
Бойцы Росгвардии спасли в Москве провалившегося под лед человека 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
18.11.2018 18:29
Рубрика: Digital

Гибкость растет в цене

Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Федеральный выпуск №7722 (259)
Безрамочные дисплеи смартфонов уходят в прошлое. Новый тренд - гибкость.
Samsung презентовал свою версию гаджета с гибким экраном. Фото: REUTERS Samsung презентовал свою версию гаджета с гибким экраном. Фото: REUTERS
Samsung презентовал свою версию гаджета с гибким экраном. Фото: REUTERS

Несколько лет назад китайская компания Xiaomi представила смартфон Mi Mix с дисплеем, который занимал практически всю переднюю поверхность корпуса. На эту модель тогда мало кто из специалистов обратил внимание, да и покупали ее не очень активно. Переворот на рынке произошел в 2017 году с подачи Apple, которая выпустила iPhone X. Смартфон также отличался тонкими рамками, но имел вырез наверху для фронтальной камеры.

Фото: depositphotos.com
Представлен смартфон со сдвоенной выдвижной камерой

Вслед за Apple потянулись практически все остальные производители - и китайские, и южнокорейские, и даже Google не смог обойтись без экрана с тонкими рамками и небольшим вырезом в верхней части.

Безрамочные смартфоны и удобнее, и эстетичнее. Удобнее - потому что размер экрана увеличивается, а размеры самого устройства - нет. Держать его в руке тоже комфортно, а информации на дисплее отображается больше. Эстетичнее - потому что изображение на таком большом экране кажется осязаемым. Например, если на смартфоне открыты карты или игра, кажется, что все объекты можно потрогать - настолько силен эффект присутствия.

Но все это скоро может оказаться в прошлом, когда на смену безрамочным экранам придут гибкие. Первой ласточкой стал планшетный компьютер - или просто большой смартфон - под названием FlexPai, выпущенный малоизвестной китайской компанией Rouyu.

Аппарат, работающий под управлением популярной операционной системы Android, оснащен внушительным 7,8-дюймовым дисплеем на светодиодах. FlexPai способен сгибаться и разгибаться подобно книге, и дисплей сгибается и разгибается вместе с ним, не забывая при этом отображать картинку.

В разложенном состоянии устройство выглядит как планшет и работает в режиме планшета - на нем можно играть в игры, читать, смотреть видео. Если сложить FlexPai, он превращается в довольно толстый смартфон с 4-дюймовым экраном. Специальная программная оболочка распознает, в какой конфигурации находится аппарат, и самостоятельно меняет картинку на экране, выбирая режим планшета или смартфона. В сложенном состоянии на двух сторонах дисплея могут быть запущены разные приложения.

Разработчики утверждают, что смартфон прошел множество различных тестов на прочность, включая тест на сгибание - экран выдержал 200 тысяч сгибаний. Испытывали гибкий экран и другими способами - растягивали, скручивали и роняли на твердую поверхность.

За прогресс надо платить - самая дешевая версия FlexPai с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной обойдется в 8999 китайских юаней, или примерно 88 тысяч рублей. Столько же у официальных продавцов стоит новый iPhone XS с 64 гигабайтами памяти.

Спустя несколько дней после того, как свой гибкий смартфон-планшет показали китайцы, южнокорейская компания Samsung провела мероприятие, на котором презентовала свою версию такого гаджета.

В отличие от FlexPai, устройство под названием Infinity Flex складывается большим экраном внутрь. В такой конфигурации гибкий экран не используется и гаснет, зато на одной из внешних поверхностей загорается дополнительный дисплей - стандартный, как у обычного смартфона.

Большой сгибающийся экран Samsung Infinity Flex имеет диагональ 7,3 дюйма и разрешение 2152x1536 пикселей, а внешний дополнительный - 4,58-дюймовый, имеющий разрешение 1960x840 пикселей. Оба разрешения вполне комфортны для работы.

Фото: Олег Прасолов/РГ
Apple показала лучшие фото, снятые на iPhone XR

При раскладывании гаджета приложения с маленького экрана автоматически "перетекают" на большой. Например, если владелец запустил приложение-навигатор и затем открыл большой экран, то карты автоматически отобразятся на нем.

О цене устройства в Samsung пока не рассказали, как и об остальных характеристиках устройства. Но известно, что купить его можно будет уже в 2019 году. Помимо Samsung, подобными планшетами-смартфонами активно интересуются Xiaomi, Lenovo и LG, а компания Google, разрабатывающая Android, обеспечивает им поддержку, адаптируя свою операционную систему под двухэкранный режим. В общем, будущее ближе, чем кажется.

К слову, родоначальником современных смартфонов считается телефон IBM Simon. Он был впервые представлен публике в качестве концепта в ноябре 1992 года. В 1994 году аппарат выпустил в продажу американский оператор BellSouth. У телефона не было кнопок - все действия совершались с помощью сенсорного экрана. Помимо телефонных функций аппарат включал в себя функции органайзера, мог отправлять и получать факсы, в нем было даже несколько игр. Стоимость устройства составляла 899 долларов, а вес его превышал килограмм. Стоит ли говорить, что с тех времен смартфоны сильно изменились. И, безусловно, в лучшую сторону.

Digital Гаджеты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Украине попытались штурмом взять резиденцию митрополита УПЦ МП
Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы из США по территории РФ
Васильева защитила учителей, которые не прошли тест по математике
Янукович пробудет в больнице около трех недель
Видео: Путин посетил "оазис Древней Руси"