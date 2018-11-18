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18.11.2018 22:25
Рубрика: Власть

Ушаков: Началась подготовка встречи Путина и Трампа на G20

Специалисты российской и американской стороны начали готовиться к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться в Аргентине на саммите "двадцатки". Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия-1".

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По его словам, лидеры подтвердили свое намерение встретиться в Буэнос-Айресе и переговорить. Вскоре эксперты согласуют точное время беседы, а также ее главные темы.

Ранее Путин и Трамп в Париже принимали участие в мероприятиях, посвященных годовщине окончания Первой мировой войны, однако по просьбе французской стороны не устраивали отдельной встречи.

Саммит G20 пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

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