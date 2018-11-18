В Аргентине объявлен траур по морякам с подлодки "Сан-Хуан"

Президент Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный траур по погибшим морякам экипажа подводной лодки "Сан-Хуан", пропавшей год назад и недавно найденной на дне с признаками взрыва.

Как заявил президент, теперь Аргентина начинает "серьезное расследование, чтобы узнать всю правду... это необходимо для того, чтобы отдать дань памяти и уважения героям".

Дизель-электрическая подлодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" пропала 15 ноября 2017 года. На борту находились 44 человека, в том числе - первая аргентинская женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

Субмарина шла с базы ВМС Ушуайя на юге страны в Мар-дель-Плата. Перед исчезновением экипаж сообщил об аварии на борту.

Специалисты американской компании Ocean Infinity, которая занималась поисками по заказу властей Аргентины, обнаружили подлодку 17 ноября на глубине 800 метров.

"Сан-Хуан" была построена в ФРГ. С 1985 года находилась в составе ВМС Аргентины. Длина субмарины 66 метров, скорость до 25 узлов. Подлодки этого класса могут не подниматься на поверхность на протяжении двух суток.