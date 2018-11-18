В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, которые предусматривают постановку на учет в ГИБДД машины с электронными паспортами транспортных средств (ЭПТС). К этому же готовятся и в других странах ЕАЭС, однако участникам рынка еще предстоит отработать множество организационных и технических нюансов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что, кроме всего прочего, документом регулируется и значительно упрощается порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля. Теперь достаточно представить автомобиль на осмотр и по его результатам сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства и информационные системы Госавтоинспекции. Главное, чтобы новый двигатель был того же типа и модели, что и ранее установленный на транспортном средстве, то есть не было факта внесения изменений в конструкцию авто. Принятие новых правил стало крайне необходимым условием для начала полноценной работы системы электронных паспортов транспортных средств в нашей стране: теперь никаких препятствий для обращения автомобилей с ЭПТС не остается. При этом все же предполагается, что участники системы будут включаться в процесс постепенно.

Первыми начнут оформление ЭПТС автопроизводители, работающие на отечественном рынке. В зависимости от степени готовности они будут осуществлять единовременный или постепенный переход на электронные паспорта в самостоятельно выбранный ими момент вплоть до 1 ноября 2019 года. То есть в ближайший год бумажные паспорта можно будет оформлять наряду с электронным вариантом документа.

Согласно данным компании "Электронный паспорт", которая была создана в структуре "Ростеха" специально для внедрения систем электронных паспортов, по состоянию на 9 ноября оформлено всего 42 таких документа. Сегодня на динамику их внедрения влияет целый ряд как объективных, так и субъективных причин. Среди первых, как отмечают в компании, выступает неравномерность развития самих систем электронных паспортов на территории ЕАЭС. В частности, речь идет о готовности автономного тестирования в национальных сегментах, о подготовке ведомственных нормативно-правовых актов государств-членов ЕАЭС и интеграции информационных систем между собой. Здесь наибольшая степень готовности наблюдается в России и Беларуси, а заметное отставание в подготовке правовой и технологической инфраструктуры для принятых решений отмечается в Республике Армения.

Электронный ресурс дает представление о предпродажной чистоте и помогает увидеть историю авто

Кроме того, множество вопросов остается и у непосредственных участников этого процесса. Так, владельцам ТС не совсем ясен порядок использования электронной подписи и вопросы, связанные с ее оформлением, а автопроизводителям, например, порядок заполнения технической документации, источники и объем необходимой информации. По словам коммерческого директора автотранспортной компании Дениса Ивашова, преимущества перехода на электронные паспорта для владельцев ТС вполне очевидны. "Во-первых, такой паспорт нельзя потерять, что страхует перевозочный процесс от непредусмотренных рисков. Кроме того, будет снижена сама стоимость услуг по регистрации. Например, получение копии ЭПТС взамен бумажного обойдется дешевле - 600 рублей вместо полутора тысяч. А главное, один информационный ресурс дает представление о предпродажной чистоте транспортного средства и помогает увидеть всю его историю, ведь в электронном паспорте практически невозможна фальсификация информации. Конечно, способы проверить историю автомобиля существуют и сегодня, например, сайты с различными базами данных. Но все же стопроцентной гарантии там нет. Есть случаи, когда недобросовестные продавцы предлагали для проверки VIN код чужого автомобиля, но того же цвета и той же марки", - отметил он.

42 паспорта транспортных средств в электронном виде оформлено в РФ по состоянию на 12 ноября 2018 года

В целом, как резюмировал директор департамента научно-технической деятельности компании "Электронный паспорт" Борис Ионов, полученный объем сведений позволит создать достоверную историю транспортного средства на протяжении жизненного цикла с момента выпуска в обращение на территории Евразийского экономического союза вплоть до его утилизации.

Мнение

Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic:

- По базам данных уже сейчас можно узнать всю историю автомобиля с помощью идентификационного номера VIN (Vehicle identification number). Основная проблема таких баз - возможность несанкционированного внесения ложной информации по автомобилю. Чтобы у владельцев ТС возникло больше доверия к электронному паспорту и желание его использовать, необходим жесткий контроль за администрированием баз данных, внесение в них более подробной информации (по техосмотрам, пробегу, ОСАГО, каско и так далее).