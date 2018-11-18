В Сети продают ГАЗ-24 "Волгу" за 3,7 млн рублей

На одном из популярных сайтов автомобильных объявлений выставили на продажу советскую "Волгу".

За уникальный экземпляр, выпущенный в 1973 году, просят рекордную и интересную сумму - 3 737 388 рублей.

Отреставрированная "Волга" получила такой ценник не зря. К продаже предлагают полностью восстановленный автомобиль, работы по которому проводили инженеры Горьковского автогиганта в цехах предприятия.

Судя по информации, указанной в объявлении, после реконструкции "Волга" получила оригинальные запчасти и находится в состоянии максимально приближенном к заводскому. Оригинал бережно хранился в гараже частной коллекции и проехал всего 310 километров.

Под капотом ГАЗ-24 "Волга" установлен бензиновый 2,5-литровый двигатель мощностью 85 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач.

Напомним, ранее самым дорогим предложением являлась московская 21-я "Волга" 1965 года выпуск с пробегом 100 000 километров. ГАЗ-21 могла похвастать ценником в 3,2 млн рублей.