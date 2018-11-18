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18.11.2018 15:45
Рубрика: Общество

Васильева защитила учителей, которые не прошли тест по математике

Текст: Ксения Колесникова
Министр просвещения Ольга Васильева встала на защиту учителей, которые не справились с заданиями Рособрнадзора.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

- Коллеги, касаемо этого исследования, я хочу, чтобы услышали все: оно не закончилось. Результаты, которые опубликованы - это результаты незаконченного исследования. Мое глубочайшее убеждение, что оно некорректно от начала и до конца. Вопрос о социологическом успехе этого исследования для меня остается спорным, - заявила министр в эфире передачи "Толстой. Воскресенье". - У нас в 12-м году была принята концепция математического образования. И мои коллеги учителя (67,5 процентов) прошли переподготовку в рамках этой концепции. У нас ребята в этом году завоевали 5 золотых медалей на международной математической олимпиаде.

Фото: depositphotos.com
Работу учителей в школах оценят по-новому

Напомним, единые задания по оценке предметно-методических компетенций сейчас разрабатывает и апробирует Рособрнадзор. Предполагается, что учитель должен не только знать свой предмет, но и уметь решать методические задачи, оценивать работы школьников. В недавнем исследовании ведомства участвовали 22 тысячи педагогов из 67 регионов России. Предварительные результаты оказались скандальными: почти половина учителей математики не справились с работой по математике. С русским языком все сложилось лучше: неудовлетворительный результат показали около четверти сдающих. Наиболее успешно учителя справились с обществознанием и правом.

Однако все эксперты советуют не торопить события и дождаться окончательных результатов. "Это всего лишь исследование для внутреннего употребления, - считает зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова. - Нужно тщательно проанализировать, как были составлены задания, насколько они были корректны и какой требуют доработки".

Фото: depositphotos.com
Рособрнадзор: Половина учителей не справились с работой по математике

Апробация этих заданий и тестов для учителей идет в рамках подготовки к созданию новой модели аттестации, которая будет утверждена в 2020 году. После этого начнется переходный период. В течение нескольких лет учителя смогут выбирать: оставаться на старой модели или переходить на новую.

Цель - разработать и утвердить такую модель, которая позволит педагогам без сбора портфолио и массы других документов проходить аттестацию на рабочем месте.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Правительство Минобрнауки Рособрнадзор Реформа образования
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