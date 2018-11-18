Видео: творческий путь и главные песни Евгения Осина

В субботу на 55-м году жизни умер симпатичный советский исполнитель Евгений Осин, делавший качественную, замечательную эстрадную музыку с долгим, сочным, мягким послевкусием ностальгии. Автор одной из главных, пожалуй, русскоязычных пластинок девяностых "70-я широта" - ретро с большой, славной, румяной "Р".

Не секрет - артиста сгубил алкоголь.

Осин родился 4 октября 1964 года в Москве. Его отец Виктор работал водителем троллейбуса и был довольно религиозным человеком, дядя Евгения служил барабанщиком в аккомпанирующем легендарному Леониду Утесову ансамбле. Что наложило свой отпечаток.

Когда Жене исполнилось девять, родители развелись, отец уехал в Череповец, где пошел вверх как по служебной линии, так и в плане духовной жизни.

Осин остался с мамой и младшей сестрой в Москве. Серьезно увлекся музыкой. Играть начал, разумеется, на барабанах - в школьном ансамбле. Ходил в музыкальную школу, но скоро бросил. В 86-м собрал первую собственную группу - "Ночной колпак", далее переименованную в "Кекс" - пел там и играл на гитаре.

Сотрудничал как перкуссионист со ставшим впоследствии культовым коллективом "Николай Коперник", как барабанщик - с другим немаловажным коллективом - "Альянс". С 1988-го при Центре Стаса Намина Осин руководил группой "Дед Мороз", тогда же получив приглашение выступать с "Браво". Ездил с ними на гастроли, записывался, но через год Хавтан встретил Сюткина, и Осина заменили. Тогда Евгений собрал еще одну группу - "Авалон", разноплановый коллектив, в 1991-м году выпустивший пластинку "Светлый путь огня". Не стяжавшую отклика масс.

После этого, наконец-то, случился прорыв - та самая "70-я широта", визитная карточка Осина, на долгие годы оккупировавшая чарты. В 1996-м певец записывает "Работу над ошибками", пластинку популярную, но уже чуть менее.

Следом - эксперименты и, как следствие, спад. Медленно, но неудержимо.

Последний альбом Евгений Осина вышел в 2016-м, назывался "Разлука".

Давайте вспомним самые прославленные, самые известные и любимые нами песни Жени.

"Плачет девушка в автомате" - вещь сумасшедшей популярности, "народная", дворовая, посконная, наивная, простая как три копейки. Евгений тогда скажет, что его песенки, может, и не очень гладкие, не очень грамотные, но зато настоящие. "Девушка" - наилучшее тому доказательство. И, наверное, если не знать, мало кто поверит, что у слов "Девушки" все-таки есть автор - и какой! - Андрей Вознесенский.

Появилась "Девушка" в 59-м, музыку к ней написал Оскар Фельцман, а впервые исполнила Нина Дорда - певшая и "Ландыши" Фельцмана.

Второе открытие, способное, пожалуй, обескуражить - автор музыки "Портрета работы Пабло Пикассо". Это знаменитейший польский пианист и композитор Владислав Шпильман, тот самый, о котором фильм Полански "Пианист".

К слову, Шпильман написал порядка тысячи песен, которые пела, в том числе, Пьеха. В оригинале вещь называется "Никто не вернет те года" (Tych lat nie odda nikt), а до того, как "Портрет" прославил Осин, его не менее прекрасно и трогательно исполнили "Веселые ребята".

Русский текст - знакового азербайджанского поэта Онегина Юсифа оглы Гаджикасимова, он же - автор слов, среди сотен других, "Восточной песни" Ободзинского.

Еще два грандиозных шлягера с "70-й широты", отвечающие на сто процентов заложенным Женей критериям - "8-е марта" и "Не верю".

"Качка" и "Студентка-практикантка" - наряду с "Портретом" - главные "бестселлеры" с "Работы над ошибками".

Ну и "Таня плюс Володя" - последний большой шлягер Евгения, вышел на пластинке "Птицы" в 99-м.