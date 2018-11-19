Apple сократила заказы на производство трех новых моделей iPhone

Компания Apple уменьшила объем заказов на изготовление трех моделей смартфонов, которые были презентованы в сентябре.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что спрос на новые модели ниже, чем предполагалось. Также Apple решил делать больше новых моделей, но предсказывать нужное число компонентов и аппаратов стало сложнее.

Так, в конце прошлого месяца компания скорректировала план производства iPhone XR, уменьшив его на треть. А неделю назад компания послала уведомления некоторым поставщикам о планах и в дальнейшем сократить производство этой модели.