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19.11.2018 13:00
Рубрика: Культура
Проект: Наука

Археологи сообщили о сенсационной находке в Персидском заливе

Текст: Денис Передельский
Фото: S. Lenarczyk / University of Warsaw Фото: S. Lenarczyk / University of Warsaw
Фото: S. Lenarczyk / University of Warsaw

В Кувейте польские археологи при помощи местных коллег в пустынной местности обнаружили самый древний храм Персидского залива возрастом более 7000 лет.

Ученые говорят, что это - сенсация, поскольку второй старейший храм в этом регионе на несколько тысяч лет моложе обнаруженного. О находке со ссылкой на Польскую академию наук сообщает Sience in Poland.

Фото: Regneews / Archaeology in Bulgaria
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Храм был обнаружен польско-кувейтской командой археологов на севере Кувейта. Открытие было сделано в доисторическом поселении на археологическом участке Bahra 1. Жизнь процветала там уже в конце VI тысячелетия до нашей эры.

Поселение находилось в пустыне Аль-Суджида. Там, среди многочисленных жилых зданий исследователи натолкнулись на очень необычную структуру.

"Это прямоугольное здание с нишей, симметрично расположенной в одной из стен, - рассказал глава экспедиции профессор Петр Билински из Варшавского университета. - В нише найдены остатки печи, заполненной золой. Здание было окружено круговой стеной, что является типичным для культовых сооружений в доисторических сообществах этого региона".

По его словам, это самый древний храм, найденный в регионе Персидского залива. Все другие старейшие храмы, найденные до сих пор, гораздо моложе. Так, второй старейший храм датирован лишь серединой третьего тысячелетия до н.э.

Руководитель раскопок говорит, что найденное сооружение очень похоже на храм в Эриду на юге Месопотамии, хорошо известный ученым. Это тоже доказывает, что оно было культовым объектом.

По предположению Билински, храм был создан таинственной цивилизацией Убайда. Считается, что она развивалась в Месопотамии и оказывала глобальное влияние на соседние регионы. Ее присутствие прослеживается на всем Ближнем Востоке.

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Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Кувейт Общество Наука
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