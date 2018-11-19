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19.11.2018 00:30
Рубрика: В мире

Более семи тысяч человек покинули свои дома из-за бомбы в Италии

Более семи тысяч человек покинули свои дома в итальянском городе Болонья из-за снаряда времен Второй мировой войны. Бомба была обнаружена в ходе раскопок в районе русла реки Савена.

Фото: John Hayes-Fisher/Research Resource
В английском лесу обнаружили нацистскую "летающую бомбу"

Как пишет РИА Новости, решение об эвакуации всех, кто проживает в радиусе полутора километров от места находки, было принято после обследования снаряда, пролежавшего долгое время в земеле. Велик риск взрыва. К такому выводу пришли военные саперы. На время проведения работ по разминированию полиция ограничила автомобильное движение в опасной зоне.

Когда бомба была обезврежена, люди смогли вернуться в свои дома.

В мире Европа Италия Вторая мировая война
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