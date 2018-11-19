Черную дыру в центре Млечного Пути впервые показали в 3D

Ученые из Университета Неймегена имени Радбуда (Нидерланды) и Университета имени Гете (Германия) впервые визуализировали в виртуальной реальности черную дыру Стрелец А*, расположенную в центре нашей галактики.

Подробно исследование описано в журнале Computational Astrophysics and Cosmology, а коротко о нем рассказывает портал Phys.org. Ученые использовали последние астрофизические модели Стрельца A* чтобы создать серию изображений.

Затем их использовали для создания симуляции. Черную дыру, расположенную в центре Млечного Пути, впервые представили в виртуальной реальности. Ее можно рассматривать с любой стороны.

Авторы считают, что симуляция может быть полезна при изучении черных дыр. Кроме того, проект поможет привлечь внимание широкой общественности, включая детей, к астрофизике.

Симуляция создает одно из самых реалистичных изображений. Она позволит узнать больше о том, как ведут себя черные дыры, и буквально совершить путешествие в черную дыру.

"У всех нас в голове сформировался определенный образ черной дыры, - говорит профессор Хейно Фальке из Университета Радбуда. - Но наука прогрессирует, и теперь мы можем создавать гораздо более точные визуализации. Оказалось, что черные дыры выглядят совсем не так, как мы к этому привыкли".