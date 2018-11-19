Новости

Археологи сообщили о сенсационной находке в Персидском заливе 13:00
В Витебске прошел III Форум молодежных научных обществ государств СНГ 13:00
Новый МРК с Калибрами приступил к испытаниям в Черном море 12:55
В Подмосковье ребенка придавило бетонной плитой 12:43
Москвичам пообещали морось и снег всю неделю 12:40
Водитель опрокинувшегося в Саратовской области автобуса был пьян 12:40
Генпрокуратура не исключила отмену приговора по делу о смерти Магнитского 12:37
Прокуратура потребовала запретить игру про теракты в школах 12:36
В Волгограде задержаны мошенницы, сдававшие несуществующие квартиры 12:27
В Москве мужчина попытался заживо сжечь консьержку 12:23
Против Уильяма Браудера возбудили новое уголовное дело 12:23
Минсельхоз не поддержал введение акциза на колбасу 12:23
Найдены частицы креста, на котором распяли Иисуса 12:20
В Турции разбился учебный самолет 12:18
Орешкин: Курс доллара будет выше прогнозного значения в 63,9 рубля 12:12
Для Симферополя закупят еще сто автобусов ЛиАЗ 12:11
По факту ДТП с автобусом под Тулой возбуждено дело 12:07
В Петербурге за похищение ребенка задержали двух женщин 12:04
Тест новейших автоматов АК попал на видео 12:04
Названы даты проведения "Славянского базара в Витебске" в 2019 году 12:00
Официально: Джастин Бибер женился на дочери Стивена Болдуина 11:55
Умер знаменитый кинохудожник Пабло Ферро 11:47
Черную дыру в центре Млечного Пути впервые показали в 3D 11:45
Дмитрия Аленичева поймали пьяным за рулем в Красноярске 11:44
В Уфе груженый автовоз Renault врезался в дом 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 11:45
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Черную дыру в центре Млечного Пути впервые показали в 3D

Текст: Денис Передельский

Ученые из Университета Неймегена имени Радбуда (Нидерланды) и Университета имени Гете (Германия) впервые визуализировали в виртуальной реальности черную дыру Стрелец А*, расположенную в центре нашей галактики.

Фото: European Southern Observatory / M. Kornmesser
У сигарообразного астероида Оумуамуа обнаружили "двигатель"

Подробно исследование описано в журнале Computational Astrophysics and Cosmology, а коротко о нем рассказывает портал Phys.org. Ученые использовали последние астрофизические модели Стрельца A* чтобы создать серию изображений.

Затем их использовали для создания симуляции. Черную дыру, расположенную в центре Млечного Пути, впервые представили в виртуальной реальности. Ее можно рассматривать с любой стороны.

Авторы считают, что симуляция может быть полезна при изучении черных дыр. Кроме того, проект поможет привлечь внимание широкой общественности, включая детей, к астрофизике.

Симуляция создает одно из самых реалистичных изображений. Она позволит узнать больше о том, как ведут себя черные дыры, и буквально совершить путешествие в черную дыру.

"У всех нас в голове сформировался определенный образ черной дыры, - говорит профессор Хейно Фальке из Университета Радбуда. - Но наука прогрессирует, и теперь мы можем создавать гораздо более точные визуализации. Оказалось, что черные дыры выглядят совсем не так, как мы к этому привыкли".

За диском Млечного Пути обнаружен "призрак"
Роскосмос показал ядерный корабль
Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Столица РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура заподозрила Браудера в отравлении Магнитского
Минсельхоз не поддержал введение акциза на колбасу
Президент РФ обратится с Посланием Федеральному Собранию в 2019 году
IT-компании смогут получить новые кредитные льготы
Опубликованы фото новых плацкартных вагонов РЖД