Астрономы рассказали о жестокой битве на краю Млечного Пути

Ученые из Австралийского национального университета в мельчайших деталях рассмотрели жестокий космический "бой" между галактиками-спутниками Млечного Пути, который длится уже несколько миллиардов лет.

Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal, а коротко о ней рассказывает Phys.org. Речь идет о "сражении" между Большим и Малым Магеллановыми облаками, которое ученые сравнивают со схваткой Давида и Голиафа.

Эти карликовые галактики, расположенные на периферии Млечного Пути, в течение нескольких миллиардов лет активно взаимодействуют - отрывают друг от друга части и отправляют их в Магелланов Поток.

Исследование было проведено при помощи камеры Dark Energy, смонтированной на четырехметровом телескопе Blanco в Чили. К слову, попутно команда астрономов открыла ранее неизвестную карликовую сверхтусклую галактику, расположенную между облаками. Она получила название Hydrus I.

"Облака рано или поздно будут полностью поглощены Млечным Путем, - говорит ведущий автор исследования доктор Дугал Маккей. - Мы хотим узнать, как долго они еще продержатся и что сделают друг с другом до своего полного уничтожения".