Chevrolet Niva: Стоит ли покупать внедорожник за 300 тысяч рублей

Думается, историю появления второй "Нивы" и то, почему она называется Chevrolet, в том или ином виде знают многие. Но на всякий случай напомним: как это обычно бывает в России, все началось с того, что у АвтоВАЗа как-то в очередной раз не было денег…

На самом деле второе поколение популярного компактного внедорожника успели задумать еще в СССР спустя десять лет после выхода оригинального ВАЗ-2121. Большинство владельцев, очевидно, не устраивали уж очень компактные размеры машины, потому главной задачей было укрупнение внедорожника при максимальном сохранении характеристик и цены. Однако крах страны в 1991 году чуть не поставил крест не только на новых моделях, но и на всем тольяттинском заводе, поэтому разработку нового поколения отложили в долгий ящик, выпустив мелкой серией на скорую руку к 1993 году удлиненную версию ВАЗ-2131.

Однако о проекте новой "Нивы" не забыли. Стараниями преданных заводу конструкторов к 1998 году АвтоВАЗ представил второе поколение внедорожника - ВАЗ-2123, мелкосерийный выпуск которого даже наладили на том же ОПП, где делали прошлую удлиненную "Ниву". Но, увы, крах на этот раз экономики новой страны в очередной раз поставил крест на судьбе новинки. Как феникс из пепла машина возродилась спустя четыре года: весь проект вместе с правами на название "Нива" и частью производства выкупил американский концерн General Motors, создав СП "GM-АвтоВАЗ". Так ВАЗ-2123 превратился в Chevrolet Niva, а внедорожник с 2002 года (а точнее - с 1998 года) с легкими модернизациями выпускается по сей день, получив в народе название "Шнива".

Технически машина построена на удлиненной платформе и агрегатах классической "Нивы", накрытых оригинальным пятидверным кузовом. Однако собственных конструктивных особенностей у Chevrolet большое количество, так что совместимыми старую и новую версию назвать достаточно сложно. Так, у Chevrolet Niva присутствовал электроусилитель, был удлинен промежуточный вал, раздатка получила третью опору, а рычаг ее переключения объединил включение блокировки и понижающего ряда, по-другому спроектированы подвески и масса менее значительных узлов и агрегатов.

На рынке сегодня можно встретить редкие образцы первых лет выпуска еще под брендом ВАЗ, однако львиная доля предложений, конечно, представлена модификациями уже под именем Chevrolet. Так или иначе плюс-минус 20-летние версии начала тысячелетия рассматривать стоит вряд ли ввиду их технического состояния: даже если автомобили окажутся на ходу, кузов, с большой вероятностью, будет требовать замены или капитального ремонта ввиду тотальной коррозии. Цена подобных образцов крутится сегодня вокруг отметки в 100 000 рублей, более-менее живых - вокруг 150 000 - 200 000 рублей. Мы же рекомендуем начинать поиск "Шнивы" с отметки в 250-350 тысяч рублей - столько стоят 8-10-летние внедорожники в приемлемом внешнем и техническом состоянии.

Кстати, в отличие от классической "Нивы", Chevrolet Niva ввиду отсутствия историческо-ностальгического бэкграунда почти не пользуется популярностью у тюнинговых ателье и не встречается в экстремальных внедорожных версиях стоимостью под миллион. Самые дорогие - это модификации в штатном обвесе Bertone и заводские исполнения Trophy с небольшим списком внедорожных доработок. Поскольку такие комплектации появились относительно недавно, цена на них колеблется в пределах 400-600 тысяч рублей за свежие или почти новые экземпляры.

Двигатель

Поскольку к моменту появления ВАЗ-2123 на АвтоВАЗе окончательно определились с гаммой производимых двигателей, новой "Ниве" в силу дешевизны и массовости достался тот же самый мотор, что и всем остальным - слабый и проблемный 1.7-литровый бензиновый агрегат мощностью 80 лошадиных сил. Правда, был еще один двигатель - опелевский 1.8-литровый, мощностью 125 "лошадок", который шел на экспортные версии. Причем, эту модификацию планировали продавать и в России, однако побоялись из-за немалой стоимости двигателя и всей машины в целом.

Собственно, весь комплекс нареканий "нивовского" мотора 1.7 перекочевал на Chevrolet почти без изменений. Главная беда - ненадежный цепной привод ГРМ, который порой не дохаживал и до 100 000 км пробега. Растяжка цепи из-за неудачного натяжителя приводила к громыханию и проскакиванию через зубья, что грозило "капиталкой". Остались проблемы с хлюпким успокоителем, который могло срезать, а также с гидрокомпесаторами, которые сами по себе были ненадежными, а их неаккуратная замена грозила еще большими проблемами вплоть до облома рампы подачи масла. К стотысячному пробегу можно смело готовиться и к замене маслосъемных колпачков, масляного насоса и прокладки ГБЦ.

Еще раньше потребует внимания топливная и охлаждающая системы. Промывка форсунок и проверка на предмет подсоса воздуха в систему впрыска дополняется заменой дребезжащего бензонасоса и датчиком дроссельной заслонки. Почти у всех Chevrolet Niva текут радиаторы и, что еще хуже, трескаются откровенно неудачные расширительные бачки и ослабляются хомуты патрубков. В целом, все эти компоненты лучше сразу менять на неоригинальные импортные.

Трансмиссия

Chevrolet Niva оснащается модернизированной 5-ступенчатой механической коробкой передач и усовершенствованной системой постоянного полного привода с понижающим рядом и блокировкой. Как ни пытались инженеры улучшить эти узлы, победить гул и вой они не смогли. Полный перечень всех возможных трасмиссионных звуков - визитная карточка любой "Нивы" и Chevrolet - не исключение. Однако того количества технических недостатков, который был у коробки ВАЗ-2121, в "Шниве" уже нет.

Помимо гула придется смириться и с вибрациями рычага, которые лечатся разве что заменой вилки и подшипника. Почти гарантированно придется регулировать кулису механизма выбора передач - из-за нее может выбивать 5-ую и заднюю передачи. Износ сцепления напрямую зависит от эксплуатации машины: из-за слабого мотора на бездорожье его приходилось постоянно жечь даже на понижающей передаче, так что у любителей оффроуда механизм гарантированно в "расходниках". При обычной эксплуатации повышенный износ наблюдался у выжимного подшипника.

Поголовно текут сальники "раздатки". Кроме того, масло может выдавливать и через уплотнитель штока переключения передач. Не до конца удалось избавиться от проблем с крестовинами карданных валов, из-за которых появляются вибрации. Их нужно регулярно балансировать и смазывать.

Подвеска и тормоза

В целом проблемность данных узлов зависит от режима эксплуатации и внимательности владельца. Чаще всего вопросы вызывают передние ступичные подшипники, которые начинают люфтить уже к 20-25 тысячам км. Как и у классической "Нивы", внимания требуют слабые пыльники ШРУСов. Чаще обычного придется менять сайлентблоки рычагов и шаровых опор, а также сами шаровые и тяги задней подвески - они редко выдерживают больше 50 тысяч км. Остальные механизмы выхаживают среднестатистический ресурс в 70-90 тысяч км, если, повторимся, прошлый владелец не был заядлым джипером.

В тормозной системе необходимо внимательно следить за шлангами и менять их полностью не реже одного раза в 3-5 лет. Остальные детали ходят среднестатистический срок и выходят из строя, опять же, при регулярной езде по бездорожью, когда в механизмы часто попадает вода и грязь.

Кузов и салон

Увы, как и классическая "Нива", Chevrolet имеет крайне слабую коррозийную защиту и лакокрасочное покрытие в целом. Без дополнительной обработки крылья покрываются ржавчиной уже на третий год эксплуатации. В зоне риска двери, пороги, кромки капота двери багажника, стыки панелей кузова. С пластиковых элементов кузова краску можно буквально смыть на мойке. Еще одна проблема - багажная дверь с запасным колесом, открывающаяся в сторону: петли под массой быстро провисают.

Что касается интерьера, то он куда современнее, удобнее и, само собой, просторнее обычной "Нивы". Подводит только сохранившийся маленький багажник. Но, опять же, невысокое качество применяемых материалов и посредственная сборка приводят к быстрому износу и поломке почти всех движущихся механизмов. Скрипы и "жучки" живут в "Ниве" с рождения, правда обычно их не слышно из-за гула двигателя, коробки и трансмиссии, поскольку шумоизоляции во внедорожнике нет.

Вывод

Chevrolet Niva определенно можно считать вторым поколением "Нивы" не только как более привлекательный внешне и удобный в эксплуатации внедорожник, но и с точки зрения технических улучшений, позволивших сократить количество проблем.

Если бы не слабый и не очень надежный мотор, вообще получился бы очень неплохой автомобиль. Как обычно, многие проблемы Chevrolet Niva связаны с использованием не самых качественных комплектующих, замена которых на импортные аналоги заметно увеличит долговечность машины в целом, но и потребует больших затрат. В целом же, при выборе между ВАЗ-2121 (2131) и чуть более дорогой Chevrolet Niva мы советуем все-таки доплатить за более современный вариант, конструкция которого по многим параметрам заметно удачнее.