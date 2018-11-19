Интересное уголовное дело передано в суд. Сотрудники ГИБДД обвиняются в получении взятки. Причем только на основании слов пострадавшего. Как стало известно корреспонденту "РГ", такие случаи не единичны.

Если инспектор не оформил протокол о нарушении, то это уже повод для обвинения его в получении взятки. Фото: Олеся Курпяева

Итак, 25 августа на телефон "02" позвонил некто Александр Стружук и заявил, что два сотрудника ГИБДД вымогали и получили взятку от его дочери. Позже в полицию с соответствующим заявлением обратилась Виктория Стружук.

По ее словам, она выехала из торгового центра и развернулась по короткой траектории, то есть с движением по встречной полосе прямо перед машиной ДПС. Инспекторы остановили ее, забрали документы и пригласили в машину. А в машине, объяснив, что за это нарушение грозит лишение прав, предложили решить вопрос на месте. При этом сумму не назвали. Она сама предложила 50 тысяч рублей, но инспекторы своими выражениями лиц показали, что этого мало. Тогда она предложила 100 тысяч, объяснив, что больше у нее нет. И инспекторы согласились. Тогда она пошла в торговый центр и сняла там эти 100 тысяч с карты. После чего вернулась в полицейскую машину и положила деньги в подстаканник. Ей вернули документы и уехали.

10 сентября следователем Никулинского отдела СК России по Москве И. Гилевым возбуждено уголовное дело в отношении инспекторов 5 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД РФ по г. Москве А. Кириллина и Р. Кабанова. А 11 сентября их задержали.

Показания Виктории Стружук подтверждает ее сестра, которая все это время находилась в машине. А также отец девушки, который был на даче. Он узнал о происшествии со слов сестры пострадавшей, позвонившей ему. Ведь он сам в прошлом сотрудник Госавтоинспекции. И именно он позвонил потом по "02".

10 дней ушло на следствие по делу об особо тяжком преступлении, наказание за которое может превышать 12 лет заключения. Вероятно, в деле содержатся какие-то неопровержимые доказательства, полностью изобличающие оборотней в погонах?

Но нет. В деле - показания самой потерпевшей. А также свидетелей, то есть ее родственников, которые все знают только с ее слов. Есть видео, как машина в нарушение правил движется по встречной полосе, как инспекторы останавливают машину, как один из них подходит к водителю, а потом садится в свой автомобиль. Видно, как в автомобиль полиции садится, возможно, потерпевшая. Затем она выходит из автомобиля, спешит в торговый центр, после возвращается обратно. Есть распечатка, что с ее счета снято 100 тысяч рублей. И все. Нет факта передачи денег. Нет самих денег. Получается, что следствие считает неопровержимым доказательством в получении взятки то, что гаишники отпустили пострадавшую без оформления нарушения.

10 дней ушло на следствие по делу об особо тяжком преступлении, наказание за которое может превышать 12 лет заключения

Вот как объясняют свой поступок инспекторы. Когда девушка села в их автомобиль, они объяснили ей, что за это нарушение грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Девушка плача попросила их не оформлять протокол. Она военнослужащая в звании капитана ВС РФ. В случае если дело дойдет до суда, то ее могут уволить с работы. Также она рассказала, что ее отец - бывший сотрудник ГАИ, но сейчас на пенсии.

Однако инспекторы продолжали оформлять протокол. Во время оформления протокола девушка вела себя возбужденно и выскочила из машины.

Инспекторы решили пожалеть военнослужащую и вернуть ей документы без оформления нарушения. Девушка вернулась в машину через десять минут, инспекторы отдали ей документы и уехали.

В итоге получается, что доказательств получения взятки нет. А факт ее вымогательства следствие отвергло само. Есть только слова.

- В данном случае полностью отсутствует событие преступления, - сообщил корреспонденту "РГ" адвокат одного из обвиняемых Владимир Обухов. - В действиях обвиняемых отсутствуют все вменяемые им квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного пунктом "а" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. Но уголовная ответственность по статье 290 УК наступает лишь в случае фактического получения взятки в виде денег или иных ценностей.

Корреспонденту "РГ" не известно, что происходило в патрульной машине. Данных видеорегистратора, который в обязательном порядке устанавливается в машине ГИБДД нет, потому что он не работал. Он сломался задолго до этого случая, а заменить его у полиции не нашлось денег.

В итоге получается, что привлечь гаишника, полицейского, следователя, любого чиновника за получение взятки можно только на основании слов потерпевшего. Это, конечно, очень удобно и выгодно водителям.

Но вот как такая новация понравится тем, кто расследует подобные дела? На скамью подсудимых может отправиться и следователь. Посетитель выйдет покурить, а потом напишет заявление о том, что от него требовали взятку и получили ее. А в качестве доказательства предъявит видеозапись, на которой видно, что он выходил из кабинета, а также чек о списании со счета некой суммы.

Компетентно

Лев Воропаев, адвокат:

- В деле нет иных доказательств, кроме показаний потерпевшей и ее родственников, которые не являлись очевидцами деяния. Действия следственных органов и прокуратуры вызывают обоснованное недоумение. Ведь ключевым принципом уголовного законодательства является презумпция невиновности, то есть следствие должно собрать доказательства, которые, без сомнения, подтверждали бы вину обвиняемого. В отсутствие таковых вина считается недоказанной, и дело прекращается.

Показания только потерпевшей таковыми бесспорными доказательствами не являются и обычно такие дела, при наличии схожих обстоятельств, прекращаются еще на стадии следствия.

Стоит заметить, что если состоится обвинительный приговор суда при наличии только указанных доказательств, то такой прецедент может повлечь массовые злоупотребления водителями, которые не желают нести ответственность за нарушение правил.

Кстати

В прошлом году в отношении 37 сотрудников ГИБДД Москвы были возбуждены уголовные дела за взятку. Годом ранее таких дел было 44. Около 70 человек не взяли в новую структуру ГИБДД. Их за руку не поймали, но доверия они не вызывали.

В то же время в 2017 году от инспекторов ГИБДД поступило 1,5 тысячи сообщений о попытках подкупа со стороны водителей. Возбуждено 500 уголовных дел.