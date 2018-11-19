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19.11.2018 05:30
Рубрика: Общество

Гидрометцентр: Сугробы достигли 35 сантиметров

Текст: Ольга Игнатова
В столичном регионе на этой неделе окончательно установится зимний характер погоды. Солнце все реже будет выглядывать из-за плотных облаков, зато ежедневно ожидаются осадки в виде снега.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, и днем, и ночью в Москве и области будут отмечаться отрицательные температуры. При этом если в дневные часы столбики термометров будут приближаться к нулевой отметке, то ночью опускаться до минус семи градусов. Это приведет к тому, что на дорогах Москвы и Подмосковья появятся условия для образования гололедицы. "И пешеходам, и водителям стоит быть особенно осторожными, особенно в утренние и вечерние часы", - советует Паршина.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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На севере - в Вологодской и Мурманской областях - мокрый снег и ветер. В воскресенье там было похолодание, но с начала недели снова оттепель - днем до плюс 2-3 градусов. В Ненецком округе тоже мокрый снег, гололед и ветер. Подрастут и сугробы. Сейчас высота снега в Ненецком округе наибольшая в России - 35 сантиметров. В Ярославской и Ивановской областях налипание мокрого снега на провода. Днем около нуля.

В Архангельской области дождь, снег и ветер до 22 метров в секунду. В понедельник придет циклон на крайний северо-восток европейской территории, поэтому на северо-востоке Коми сильней снег, метель, ветер до 22 метров в секунду. На северо-востоке Архангельской области понизится температура. Днем до минус пяти градусов.

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На северо-западе - в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и Республике Карелия - небольшой дождь. Температура ночью около нуля градусов, днем плюс 1-3 градуса. В Ленинградской области и Карелии порывистый ветер.

В Поволжье погоду определяют атмосферные фронты атлантического циклона, поэтому на севере Поволжья небольшой снег. Днем от минус четырех до плюс двух градусов. На дорогах скользко. В среднем Поволжье и на юге осадков не ожидается. Лишь в Пензенской области небольшой снег. В Саратовской области ночью минус шесть, днем около нуля.

На юге - в Краснодарском и Ставропольском краях - дождливо, а в Ростовской области метель. Температура воздуха от минус одного до плюс четырех градусов. В Краснодарском крае и Адыгее до 11 тепла. А на Черноморском побережье до плюс 14. В горах Северного Кавказа уже выпало до 10 сантиметров снега.

В Сибири погода будет разной и переменчивой. Помогут атлантические циклоны. На юге Западной Сибири немного потеплеет. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае минус 3-8 и временами будет идти снег. В Томской области до минус 10-12.

В центральных и южных районах Красноярского края холодно - днем минус 8-13, на дорогах гололедица. В Иркутской области снегопады ослабеют, будет холодно - днем до минус 17, ночью - до минус 25.

Принесет атлантический циклон осадки и на Урал. В Свердловской, Курганской и Челябинской областях пройдет небольшой умеренный снег, ночью минус 3-8, днем до плюс одного. Из-за перепадов температуры на дорогах будет сколько. Оттепель продержится недолго, и на неделе похолодает.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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На юге Дальнего Востока погода ухудшится. В северных районах Хабаровского края снег, метель и морозно: днем минус 12-17, ночью минус 20-25 градусов. На большей же части края днем до минус семи.

В Приморском крае без осадков. До плюс шести градусов. На Сахалине снег и метель на севере и минус восемь. На юге слабая оттепель - до плюс двух. На Курильских островах дождь будет переходить в снег. Но тепло - днем до плюс семи градусов. На юге Камчатки сильный снег с дождем, температура около нуля.

В Амурской области сухая и морозная погода - днем до минус 17-20. Похолодание намечается и в Забайкалье: до минус 12 градусов. Континентальная Якутия остается самой холодной точкой на карте России: днем там минус 20-25 градусов. На севере Якутии до минус 35. Также морозно в континентальных районах Магаданской области - днем до минус 30, ночью до минус 35. В центре Чукотки по ночам и до минус 40 градусов.

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