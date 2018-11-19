Автомобильная дорога, построенная и эксплуатируемая с использованием инноваций, позволяет сократить издержки с учетом ее жизненного цикла, повысить безопасность и долговечность дорожных одежд.

Основополагающие направления внедрения инноваций определены Стратегией развития инновационной деятельности Федерального дорожного агентства до 2020 года. За последние 5 лет количество применяемых на российских дорогах инноваций увеличилось на 60 процентов.

Одной из главных задач Росавтодора является обеспечение максимально длительных межремонтных сроков эксплуатации автодорог: до 12 лет - на ремонт и до 24 лет - на капитальный ремонт. Без применения инновационных технологий, качественных и современных материалов, четкого соблюдения технологий строительства, реконструкции и ремонта, усовершенствования существующей нормативной базы решить эту задачу невозможно. В прошлом году на федеральных трассах было использовано значительное количество инновационных технологий. В текущем дорожном сезоне этот перечень расширился.

В 2018 году подведомственные Росавтодору федеральные казенные учреждения применили более 27 новых и инновационных технологий. Это методики, касающиеся как строительства и реконструкции автомобильных дорог, так и обеспечения контроля их выполнения и безопасности дорожного движения. Среди наиболее значимых - установка светофорных объектов на пешеходных переходах с кнопкой вызова (то есть программно-аппаратным комплексом для подключения к автоматизированной системе управления дорожным движением), устройство трехосной георешетки TriAx 160, работы по нанесению полимерной грунтовки по типу Colzumix, укладка битумно-полимерной ленты ВITAREL JЕТ, устройство акустических экранов из деревобетона, применение битумной мастики "Битурэл" для заливки пазух в деформационных швах и многие другие.

С 2014 года идет практическая апробация зарубежной методологии объемного проектирования составов асфальтобетонных смесей с учетом конкретных климатических условий и под конкретную транспортную нагрузку. За этот период устроено уже более 250 километров участков автомобильных дорог с покрытиями, запроектированными по этому методу.

За пять лет число примененных на дорогах инноваций увеличилось на 60 процентов

В результате независимых испытаний установлено, что технология объемного проектирования полностью себя оправдала. Она на сегодняшний день является наиболее эффективной как по показателям срока службы дорожных одежд, так и по экономическим параметрам. В связи с этим в настоящее время использование данной технологии запланировано уже на более чем 1050 километров автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Применяемые технологии доказывают свою эффективность. Так, при строительстве преобладают технологии устройства покрытий автодорог с использованием модификаторов асфальтобетонных смесей, полимерно-битумных вяжущих, щебеночно-мастичного асфальтобетона с различными добавками, присадками и пропитками; применяются методики стабилизации грунтов и укрепления слоев дорожных одежд, а также механическая стабилизация с применением геосинтетических материалов. В капитальном ремонте широко применяются технологии регенерации/стабилизации (холодного ресайклинга), позволяющие использовать связные слои основания на эксплуатируемых дорогах, усиливать несущую способность, а также оптимизировать стоимость работ за счет повторного использования материалов существующей дорожной одежды. При проведении ремонтных работ активно внедряются методы нанесения тонких слоев износа. В настоящее время это один из лучших в мире способов быстро и с меньшими затратами восстановить свойства дорожных покрытий.