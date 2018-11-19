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19.11.2018 20:08
Рубрика: Дороги

Одежды по последней моде

Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Спецвыпуск №7723 (260)
Автомобильная дорога, построенная и эксплуатируемая с использованием инноваций, позволяет сократить издержки с учетом ее жизненного цикла, повысить безопасность и долговечность дорожных одежд.
Состав асфальтобетона проектируют с учетом климата и нагрузки на дорогу. Фото: Пресс-служба Росавтодора Состав асфальтобетона проектируют с учетом климата и нагрузки на дорогу. Фото: Пресс-служба Росавтодора
Состав асфальтобетона проектируют с учетом климата и нагрузки на дорогу. Фото: Пресс-служба Росавтодора

Основополагающие направления внедрения инноваций определены Стратегией развития инновационной деятельности Федерального дорожного агентства до 2020 года. За последние 5 лет количество применяемых на российских дорогах инноваций увеличилось на 60 процентов.

Одной из главных задач Росавтодора является обеспечение максимально длительных межремонтных сроков эксплуатации автодорог: до 12 лет - на ремонт и до 24 лет - на капитальный ремонт. Без применения инновационных технологий, качественных и современных материалов, четкого соблюдения технологий строительства, реконструкции и ремонта, усовершенствования существующей нормативной базы решить эту задачу невозможно. В прошлом году на федеральных трассах было использовано значительное количество инновационных технологий. В текущем дорожном сезоне этот перечень расширился.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Росавтодор разрешил укладку асфальта в дождь и мороз

В 2018 году подведомственные Росавтодору федеральные казенные учреждения применили более 27 новых и инновационных технологий. Это методики, касающиеся как строительства и реконструкции автомобильных дорог, так и обеспечения контроля их выполнения и безопасности дорожного движения. Среди наиболее значимых - установка светофорных объектов на пешеходных переходах с кнопкой вызова (то есть программно-аппаратным комплексом для подключения к автоматизированной системе управления дорожным движением), устройство трехосной георешетки TriAx 160, работы по нанесению полимерной грунтовки по типу Colzumix, укладка битумно-полимерной ленты ВITAREL JЕТ, устройство акустических экранов из деревобетона, применение битумной мастики "Битурэл" для заливки пазух в деформационных швах и многие другие.

С 2014 года идет практическая апробация зарубежной методологии объемного проектирования составов асфальтобетонных смесей с учетом конкретных климатических условий и под конкретную транспортную нагрузку. За этот период устроено уже более 250 километров участков автомобильных дорог с покрытиями, запроектированными по этому методу.

За пять лет число примененных на дорогах инноваций увеличилось на 60 процентов

В результате независимых испытаний установлено, что технология объемного проектирования полностью себя оправдала. Она на сегодняшний день является наиболее эффективной как по показателям срока службы дорожных одежд, так и по экономическим параметрам. В связи с этим в настоящее время использование данной технологии запланировано уже на более чем 1050 километров автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

В Крыму план развития автодорог оценили в 144 млрд рублей

Применяемые технологии доказывают свою эффективность. Так, при строительстве преобладают технологии устройства покрытий автодорог с использованием модификаторов асфальтобетонных смесей, полимерно-битумных вяжущих, щебеночно-мастичного асфальтобетона с различными добавками, присадками и пропитками; применяются методики стабилизации грунтов и укрепления слоев дорожных одежд, а также механическая стабилизация с применением геосинтетических материалов. В капитальном ремонте широко применяются технологии регенерации/стабилизации (холодного ресайклинга), позволяющие использовать связные слои основания на эксплуатируемых дорогах, усиливать несущую способность, а также оптимизировать стоимость работ за счет повторного использования материалов существующей дорожной одежды. При проведении ремонтных работ активно внедряются методы нанесения тонких слоев износа. В настоящее время это один из лучших в мире способов быстро и с меньшими затратами восстановить свойства дорожных покрытий.