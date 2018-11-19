Росавтодор уделяет особое внимание созданию интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков (ИТС), основанных на применении современных технических средств, телекоммуникационных и информационных технологий.

К 2020 году на всей сети федеральных трасс будут работать метеостанции и пункты учета интенсивности дорожного движения. К началу этого года уже действовало 1215 автоматизированных систем метеорологического обеспечения (АСМО) и 969 пунктов учета интенсивности дорожного движения. Всего за 2018 год планировалось установить еще 188 метеостанций и 18 пунктов учета. В перспективе дополнительно установят еще около 400 метеостанций и 200 пунктов учета.

Применяемые сегодня базовые принципы и бизнес-архитектура интеллектуальных транспортных систем формировались и закладывались еще 40-50 лет назад. Главной задачей, которую должны были решить ИТС прошлого поколения, являлась автоматизация процессов. Такие ИТС созданы и успешно функционируют на автомобильных дорогах страны, в том числе на федеральных трассах. В эпоху всеобщей цифровизации на повестку дня выходят технологии, в основе которых лежат интеллектуальные самообучающиеся системы управления.

В дорожной отрасли накоплен большой опыт реального применения цифровых технологий для решения практических задач. Среди них можно выделить создание автоматизированной системы мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния автодорог, включающей в себя метео- и видеомониторинг, автоматизированной системы контроля работ по содержанию трасс (комплекс "Дортранснавигация"), локальных автоматических систем управления дорожным движением. А также информационных систем ведения баз данных автомобильных дорог и мостов и работающих на их основе систем планирования дорожной деятельности.

В течение следующих трех лет будет проведена масштабная работа по диагностике автодорог, находящихся в ведении Росавтодора. Ее итогом станет цифровая модель федеральных трасс, участки которой будут окрашены зеленым (ремонт не требуется), желтым (необходимо начинать подготовку к проведению ремонтных работ) и красным цветом (приступить к ремонту следует незамедлительно).

В дорожной отрасли накоплен большой опыт применения цифровых технологий

Также будет проведена оцифровка ситуации в границах полосы отвода трасс (искусственные сооружения, примыкания, объекты дорожного сервиса, пересекаемые коммуникации, элементы организации дорожного движения и пр.).

Благодаря этому, в модели зафиксируют местоположение ограждений, километровых и дорожных знаков, транспортных развязок, площадок отдыха, комплексов фото-видео фиксации нарушений ПДД, рамок стационарного контроля платежной системы "Платон", рекламных конструкций и наружных коммуникаций, примыканий и пересечений дорог в одном уровне, наземных и надземных пешеходных переходов, железнодорожных переездов и т.д.

Цифровая модель федеральных трасс станет одним из ключевых результатов работы Федерального дорожного агентства в области цифровизации.