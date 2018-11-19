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19.11.2018 09:28
Рубрика: В мире

Киевляне назвали провальной деятельность Кличко на посту мэра города

Текст: Юрий Когалов
Фото: Михаил Маркив/ТАСС Фото: Михаил Маркив/ТАСС
Фото: Михаил Маркив/ТАСС

Жители украинской столицы считают неудовлетворительной работу нынешней киевской администрации и лично мэра Виталия Кличко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом NewsOne.

Респондентам предложили ответить на вопрос, успешный или провальный, по их мнению, Кличко как глава Киева. 95 процентов позвонивших в студию (из 7850 человек) выразили свое неудовлетворение его работой.

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"Его политика провальная. Его команда - это беда для города", - подвел итоги опроса ведущий.

Напомним, во многих домах Киева из-за нерешенного спора по долгам между "Нафтогазом" и коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" с мая отсутствует горячая вода. После наступления холодов Кличко посмеялся над жалобами жителей на отключение горячей воды и посоветовал им обзавестись бойлерами. А затем и вовсе предложил отказаться от централизованного горячего водоснабжения города. Эту возможность изучают эксперты, отметил Кличко, добавив, что в Европе или США тепловодоснабжение - это "котельные, бойлерные, которые находятся в отдельных домах или квартирах".

Мэром Киева Кличко стал в 2014 году, он уже пообещал побороться за место главы украинской столицы в 2020 году, когда состоятся следующие выборы.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Виталий Кличко
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