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Клип "Ленинграда" "Кольщик" вдохновил французов на создание сериала

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    19.11.2018, 12:59
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Ленинград | Leningrad Фото: youtube.com/ Ленинград | Leningrad
Фото: youtube.com/ Ленинград | Leningrad

Ураганный клип Ильи "Хардкор" Найшуллера на песню группировки "Ленинград" "Кольщик", снятый до того, как всё стало плохо, возможно получит своеобразное продолжение в формате веб-сериала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прошедшего в России веб-маркета, организованного проектом The Digital Reporter.

"Кольщик" вдохновил французских разработчиков, намеренных теперь создать сериал "в похожем стиле". То есть, видимо, с т.н. обратным монтажом - "перемоткой" событий от конца к началу.

"Выступая на круглом столе "Россия как потенциальный лидер диджитал-индустрии" медиаменеджер, телевизионный редактор TF1, основатель продакшн-лейбла Анна Санта Мария отметила, что российский контент очень интересен за рубежом", - сказано.

Фото: youtube.com/ ALISHERMUSIC
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Сотрудники французского лейбла "постоянно мониторят и YouTube, и другие платформы", и когда увидели там видео Найшуллера, "были восхищены". В ходе дальнейшего обсуждения клипа придя к выводу, что он "фантастически сделан: никто в Европе или во Франции не мог до этого додуматься", - сказала медиаменеджер, добавив, что пока их предполагаемый сериал существует лишь "в виде идеи" - и никаких продвижек в данном направлении не произведено.

"Нам очень понравилось, что это снято в цирке, они использовали такой подход, которым смогли всех удивить", - настаивает Анна Санта Мария, отмечая качество контента и выражая желание побольше узнать "о тех талантливых людях из России - режиссерах, осветителях, технических специалистах, которые так качественно снимают".

"Кольщик" был опубликован 14 февраля прошлого года и к этому дню собрал более 18 250 000 просмотров.

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