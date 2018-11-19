Клип "Ленинграда" "Кольщик" вдохновил французов на создание сериала

Ураганный клип Ильи "Хардкор" Найшуллера на песню группировки "Ленинград" "Кольщик", снятый до того, как всё стало плохо, возможно получит своеобразное продолжение в формате веб-сериала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прошедшего в России веб-маркета, организованного проектом The Digital Reporter.
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С вечера и до утра, ну, Все танцуют, голосят! На прекрасную программу Вдруг позвали парася. Плюхнулся и сразу, - «Ну ка!» Стал свои права качать. Пыжился и что-то хрюкал. Морда просит кирпича. Он не то чтобы успешен, Он скорее всем знаком, Он запомнился, конечно, Поросячьим пятаком.
"Кольщик" вдохновил французских разработчиков, намеренных теперь создать сериал "в похожем стиле". То есть, видимо, с т.н. обратным монтажом - "перемоткой" событий от конца к началу.
"Выступая на круглом столе "Россия как потенциальный лидер диджитал-индустрии" медиаменеджер, телевизионный редактор TF1, основатель продакшн-лейбла Анна Санта Мария отметила, что российский контент очень интересен за рубежом", - сказано.
Сотрудники французского лейбла "постоянно мониторят и YouTube, и другие платформы", и когда увидели там видео Найшуллера, "были восхищены". В ходе дальнейшего обсуждения клипа придя к выводу, что он "фантастически сделан: никто в Европе или во Франции не мог до этого додуматься", - сказала медиаменеджер, добавив, что пока их предполагаемый сериал существует лишь "в виде идеи" - и никаких продвижек в данном направлении не произведено.
"Нам очень понравилось, что это снято в цирке, они использовали такой подход, которым смогли всех удивить", - настаивает Анна Санта Мария, отмечая качество контента и выражая желание побольше узнать "о тех талантливых людях из России - режиссерах, осветителях, технических специалистах, которые так качественно снимают".
"Кольщик" был опубликован 14 февраля прошлого года и к этому дню собрал более 18 250 000 просмотров.
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