Контроль за денежными операциями предлагается ужесточить

Контроль за целым рядом денежных операций может быть ужесточен, речь идет в том числе и о почтовых переводах, следует из внесенного в Госдуму законопроекта. После вступления в силу поправок продавцы недвижимости также могут потерять возможность уходить от налогов. Документ расширяет список операций, которые уже контролирует Росфинмониторинг в целях борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Сейчас это, в частности, ряд операций по купле/продаже на сумму свыше 600 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с 2001 года многие действующие операции, подлежащие обязательному контролю Росфинмониторинга (ОПОК), фактически не актуализировались. Одновременно постоянное отслеживание таких операций требует от организаций больших затрат, которые закладываются в стоимость обслуживания клиентов, отмечают авторы документа. Поэтому для каждой организации предлагается определить собственные ОПОК, информацию по которым нужно будет передавать Росфинмониторингу.

Повышенное внимание финансовой разведки будут привлекать почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей

Также все ОПОК разделятся на операции и сделки. Предполагается, что за счет этого снизится регуляторная нагрузка как на банки, так и на небанковский сектор, поскольку им больше не нужно будет запрашивать документы по сделкам. Кроме того, финансовые организации предлагается освободить от обязанности предоставлять сведения об операциях некоторых НКО.

При этом в документе есть положения о контроле за почтовыми переводами на сумму от ста тысяч рублей и оплатой услуг телефонной связи (как фиксированной, так и беспроводной) свыше 50 тысяч рублей либо эквивалентов в иностранной валюте. Кроме того, предлагается дополнить перечень операций с обязательным антиотмывочным контролем сделками с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей либо эквивалента в иностранной валюте. Эта норма теоретически может стать наиболее значительной по влиянию во всем документе.

50 тысяч рублей и выше - такие суммы оплаты услуг мобильной или проводной телефонной связи предлагается контролировать жестче

Банки смогут не информировать Росфинмониторинг о сделках, результатом которых является переход права собственности на недвижимость. В рамках перехода операций, подлежащих обязательному контролю к профильным организациям об этом будут сообщать посредники и консультанты на этом рынке, в том числе риелторы. Банки будут направлять Росфинмониторингу сведения о крупных суммах, напрямую связанных со сделками. Таким образом, финразведке и, вероятно, Федеральной налоговой службе будет известно больше о реальных суммах сделок с недвижимостью, что лишит ее владельцев возможности экономить на налогах при ее продаже через занижение стоимости.