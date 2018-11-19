Контроль за денежными операциями предлагается ужесточить

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с 2001 года многие действующие операции, подлежащие обязательному контролю Росфинмониторинга (ОПОК), фактически не актуализировались. Одновременно постоянное отслеживание таких операций требует от организаций больших затрат, которые закладываются в стоимость обслуживания клиентов, отмечают авторы документа. Поэтому для каждой организации предлагается определить собственные ОПОК, информацию по которым нужно будет передавать Росфинмониторингу.
Также все ОПОК разделятся на операции и сделки. Предполагается, что за счет этого снизится регуляторная нагрузка как на банки, так и на небанковский сектор, поскольку им больше не нужно будет запрашивать документы по сделкам. Кроме того, финансовые организации предлагается освободить от обязанности предоставлять сведения об операциях некоторых НКО.
При этом в документе есть положения о контроле за почтовыми переводами на сумму от ста тысяч рублей и оплатой услуг телефонной связи (как фиксированной, так и беспроводной) свыше 50 тысяч рублей либо эквивалентов в иностранной валюте. Кроме того, предлагается дополнить перечень операций с обязательным антиотмывочным контролем сделками с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей либо эквивалента в иностранной валюте. Эта норма теоретически может стать наиболее значительной по влиянию во всем документе.
Банки смогут не информировать Росфинмониторинг о сделках, результатом которых является переход права собственности на недвижимость. В рамках перехода операций, подлежащих обязательному контролю к профильным организациям об этом будут сообщать посредники и консультанты на этом рынке, в том числе риелторы. Банки будут направлять Росфинмониторингу сведения о крупных суммах, напрямую связанных со сделками. Таким образом, финразведке и, вероятно, Федеральной налоговой службе будет известно больше о реальных суммах сделок с недвижимостью, что лишит ее владельцев возможности экономить на налогах при ее продаже через занижение стоимости.