В Албании мародеры разграбили древние затонувшие корабли

"Охотники за сокровищами" за прошедшие десятилетия разграбили оставшиеся без присмотра древние корабли, затонувшие у побережья Албании.

Как сообщает Phys.org, береговая линия протяженностью около 400 километров в Албании уже много лет притягивает "охотников за сокровищами". Мародеры незаконно поднимают с мест кораблекрушений артефакты, которые затем продают на "черном рынке".

Речь идет о кораблях, затонувших в Адриатическом и Ионическом морях, среди которых есть и очень древние. Например, считается, что одно из них затонуло в VII веке до н.э. Лежат на дне и военно-морские корабли времен Первой мировой войны.

По данным исследовательского центра RPM Nautical Foundation, ученым известно примерно 40 мест кораблекрушений. До 1990 года туда допускали только археологов и военных. Однако затем статус изменился, и охрана была снята.

"Большая часть этого богатства находится на глубине всего 20-30 метров, - говорит археолог и искусствовед Неритан Сека. - Его можно найти и поднять без специального оборудования. К сожалению, многое уже исчезло бесследно".

Так, по мнению ученых, мародеры похитили сотни амфор римской эпохи. В Албании на "черном рынке" их цена достигает 100 евро. На аукционах в других странах эти артефакты продают гораздо дороже.

Всплывают в частных коллекциях и другие "подводные сокровища". Например, в частном музее в Австрии неожиданно появился колокол с австро-венгерского корабля SS Linz, который затонул у побережья Албании в марте 1918 года.

Ученые призывают не только ужесточить надзор за сохранностью находящихся на дне реликвий, но и создать подводный музей.