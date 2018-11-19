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19.11.2018 17:02
Рубрика: Культура

В Албании мародеры разграбили древние затонувшие корабли

Текст: Денис Передельский
Фото: Phys.org Фото: Phys.org
Фото: Phys.org

"Охотники за сокровищами" за прошедшие десятилетия разграбили оставшиеся без присмотра древние корабли, затонувшие у побережья Албании.

Как сообщает Phys.org, береговая линия протяженностью около 400 километров в Албании уже много лет притягивает "охотников за сокровищами". Мародеры незаконно поднимают с мест кораблекрушений артефакты, которые затем продают на "черном рынке".

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Речь идет о кораблях, затонувших в Адриатическом и Ионическом морях, среди которых есть и очень древние. Например, считается, что одно из них затонуло в VII веке до н.э. Лежат на дне и военно-морские корабли времен Первой мировой войны.

По данным исследовательского центра RPM Nautical Foundation, ученым известно примерно 40 мест кораблекрушений. До 1990 года туда допускали только археологов и военных. Однако затем статус изменился, и охрана была снята.

"Большая часть этого богатства находится на глубине всего 20-30 метров, - говорит археолог и искусствовед Неритан Сека. - Его можно найти и поднять без специального оборудования. К сожалению, многое уже исчезло бесследно".

Так, по мнению ученых, мародеры похитили сотни амфор римской эпохи. В Албании на "черном рынке" их цена достигает 100 евро. На аукционах в других странах эти артефакты продают гораздо дороже.

Всплывают в частных коллекциях и другие "подводные сокровища". Например, в частном музее в Австрии неожиданно появился колокол с австро-венгерского корабля SS Linz, который затонул у побережья Албании в марте 1918 года.

Ученые призывают не только ужесточить надзор за сохранностью находящихся на дне реликвий, но и создать подводный музей.

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Культура Арт Музеи и памятники В мире Европа Албания
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