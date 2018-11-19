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19.11.2018 11:35
Рубрика: Власть

Медведев: Победителей в торговой войне не будет

Текст: Владимир Кузьмин (Ханой)

Участники форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества после двух дней заседаний в Папуа-Новой Гвинее так и не могли принять итоговую декларацию.

"Это связано со сложностями в международной торговле, с теми самыми торговыми войнами, которые в настоящий момент развернулись в мире, и с той дискуссией, которая шла на полях саммита АТЭС. К сожалению, эта дискуссия не позволила принять итоговый документ", - рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев в беседе с журналистами. По словам премьера, из-за решений отдельных государств - в частности, США - сегодня вся мировая торговая система поставлена под удар.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В этих условиях страны не могут нормально обсуждать и согласовывать даже самые насущные вопросы. "Если мы декларацию не способны согласовать, то как мы будем реформировать Всемирную торговую организацию", - сказал премьер-министр. При этом он подчеркнул, что Россия в этой дискуссии выступает на своей стороне - "на стороне интересов Российской Федерации". Наша страна не откажется от преимуществ ВТО, готова сохранить рамки организации, сделать ее более современной, сохранить основные принципы работы институтов ВТО, реформировать процедуру арбитража.

Победителей в торговой войне, которая уже идет, не будет, уверен Медведев. "Эта война в общем уже приносит определенные плоды тем или иным странам, которые пытаются свой курс навязывать, с другой стороны - приносит издержки всей мировой торговле", - считает глава кабмина. Например, в США после введения заградительных пошлин выросли цены на определенные товары.

Премьер-министр все же рассчитывает, что через какое-то время получится убедить другие страны в необходимости поддержки сохранения режима свободной и открытой торговли.
 

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