Минздрав рекомендовал россиянам не злоупотреблять колбасой

Минздрав России выступает против введения акцизов на колбасу, но при этом в ведомстве рекомендуют гражданам ограничить потребление этого продукта.

Об этом сказала глава ведомства Вероника Скворцова. При этом в интервью телеканалу "Россия-24" она уточнила, что есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по которым продукты, приносящие вред здоровью людей, стоит облагать акцизами.

Речь идет об алкоголе, табаке, сладких газированных напитках, продуктах переработки красного мяса, являющиеся канцерогенами и вызывающими скачкообразный рост риска появления онкологических заболеваний.