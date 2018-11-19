Колбаса и сосиски могут вырасти в цене из-за введения акциза

В России обсуждают инициативу по введению акциза на колбасу и сосиски, по аналогии со сладкими газированными напитками. Та и другая инициатива направлены на то, чтобы сохранить здоровье россиян.

По данным Всемирной организации здравоохранения, употребление в пищу мясной продукции приводит к раку пищеварительной системы.

Газировка же повышает риск заболеваний сахарным диабетом. И она из-за акциза может подорожать на 20 процентов.

Минздрав выступил за установление акцизов на сладкие напитки с высоким содержанием простых сахаров в апреле этого года. Теперь пункт о введении дополнительных налогов на мясные изделия и газировку эксперты предлагают включить в нацпроект "Демография". Возможно, в этом списке появятся и другие "вредные" продукты.

Предложение ввести дополнительный налог на колбасу и сосиски из красного мяса поступило от экспертного совета при правительстве РФ, уточняют "Известия".

Повышение стоимости мясных изделий на 30 процентов (160 рублей на один килограмм) должно положительно повлиять на здоровье россиян и увеличить их продолжительность жизни. Средства собранные от продажи колбасы предлагается направить на снижение стоимости продуктов здорового питания.

Напомним, что в конце 2015 года в парламент уже вносили законопроект о введении акцизов на газировку и картофельные чипсы, но его не поддержало правительство. Были инициативы о введении акциз на пальмовое масло.