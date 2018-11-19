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19.11.2018 06:52
Рубрика: Экономика

Колбаса и сосиски могут вырасти в цене из-за введения акциза

Текст: Татьяна Шадрина
В России обсуждают инициативу по введению акциза на колбасу и сосиски, по аналогии со сладкими газированными напитками. Та и другая инициатива направлены на то, чтобы сохранить здоровье россиян.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По данным Всемирной организации здравоохранения, употребление в пищу мясной продукции приводит к раку пищеварительной системы.

Газировка же повышает риск заболеваний сахарным диабетом. И она из-за акциза может подорожать на 20 процентов.

Фото: Виталий Невар/ ТАСС
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Минздрав выступил за установление акцизов на сладкие напитки с высоким содержанием простых сахаров в апреле этого года. Теперь пункт о введении дополнительных налогов на мясные изделия и газировку эксперты предлагают включить в нацпроект "Демография". Возможно, в этом списке появятся и другие "вредные" продукты.

Предложение ввести дополнительный налог на колбасу и сосиски из красного мяса поступило от экспертного совета при правительстве РФ, уточняют "Известия".

Фото: depositphotos.com
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Повышение стоимости мясных изделий на 30 процентов (160 рублей на один килограмм) должно положительно повлиять на здоровье россиян и увеличить их продолжительность жизни. Средства собранные от продажи колбасы предлагается направить на снижение стоимости продуктов здорового питания.

Напомним, что в конце 2015 года в парламент уже вносили законопроект о введении акцизов на газировку и картофельные чипсы, но его не поддержало правительство. Были инициативы о введении акциз на пальмовое масло.

Экономика Товары и цены Правительство Цены на продукты
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