К 2024 году планируется снизить в два раза количество очагов ДТП на дорогах, а число погибших в авариях - до четырех человек на сто тысяч населения. Такая цель включена в паспорт Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он стартует в 2019 году.

Казанская агломерация - один из лидеров по уровню безопасности на дорогах. Фото: Пресс-служба Росавтодора

Принятый по инициативе президента Владимира Путина приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", который уже реализуется в нашей стране, нацелен на то, чтобы значительно снизить риск ДТП на региональных трассах, приведя в нормативное состояние дорожную сеть крупнейших городских агломераций. Источники финансирования мероприятий - федеральные трансферты и средства консолидированного бюджета регионов.

Проект постоянно развивается. Сначала для участия в нем рассматривались города-миллионники - кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Затем к проекту подключились населенные пункты, где проживают не менее 500 тысяч человек. Был сформирован перечень из 36 агломераций. Перед самым стартом дорожно-строительного сезона прошлого года к проекту присоединились еще две территории - Калининград и Улан-Удэ.

В 2017 году участниками проекта стали 38 городских агломераций в 36 субъектах, общая протяженность их дорожной сети составляет около 50 тысяч километров: 28,2 тысячи километров муниципальных дорог, 16,3 тысячи километров - региональных и 5,8 тысячи километров - федеральных дорог. Для контроля и координации работ в рамках проекта была разработана система "Эталон" - единое цифровое пространство взаимодействия всех участников как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровне.

Задача 2018 года - увеличить долю дорожной сети в нормативе до 61,3 процента, сократить число мест концентрации ДТП более чем на 50 процентов по сравнению с уровнем 2016 года. Объем финансирования проекта в этом году составляет 65,94 миллиарда рублей, из них 31,4 миллиарда рублей - федеральные трансферты регионам, 34,5 миллиарда рублей - средства консолидированных бюджетов субъектов.

С 2019 года работы продолжатся в рамках нацпроекта и охватят 104 агломерации с населением около 69 миллионов человек

Примеров успешного выполнения проекта немало. Так, в Краснодаре капитально отремонтировали путепровод по улице Садовой. Он связывает два крупных внутригородских округа, разделенных железнодорожными путями. В Пензе отремонтировали дорожное покрытие моста через реку Сура и путепровода через железную дорогу. В Воронеже - Северного моста и эстакады по улице Бурденко. Эти сооружения обеспечивают транзитное движение большегрузного транспорта по направлению Тамбов - Белгород - Курск. Северный мост связывает разные районы областного центра, разделенные Воронежским водохранилищем. В пиковое время здесь проезжает до 6,5 тысячи автомобилей в час.

В Ярославской агломерации привели в нормативное состояние 5 километров трассы Лесные Поляны - Ярославль. Посадочные площадки общественного транспорта оборудовали заездными карманами с переходно-скоростными полосами, а металлические автопавильоны заменили на железобетонные. Подрядчики обустроили тротуары с перильным ограждением, искусственные неровности, установили сигнальные столбики, понизили уровень бортового камня.

В рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в Чебоксарской агломерации завершены работы на автотрассе регионального значения Чебоксары - Сурское. Кроме ремонта дорожного покрытия, обустроены обочины, восстановлены остановки общественного транспорта, приведено в нормативное состояние барьерное ограждение.

В Астраханской агломерации на региональной трассе Астрахань - Красный Яр обустроили посадочные площадки, пешеходные дорожки, смонтировали павильоны, установили ограждение, дорожные знаки, смонтировали автономные комплексы искусственного освещения. Завершением комплексного обустройства стало нанесение разметки. И таких примеров по стране много - дорожники строго выполняют все поставленные задачи, вплоть до мелочей.

Со следующего года работы продолжатся уже в рамках Национального проекта. Он охватит 104 городских агломерации с общей численностью населения около 69 миллионов человек.

Предусмотрено приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети этих городов и пригородов и ликвидация точек аварийности на дорожной сети. В планах - приведение в нормативное состояние и региональных автодорог, связывающих агломерации.

В проекте есть и блок, связанный со снижением смертности в дорожно-транспортных происшествиях, который предусматривает целый ряд мероприятий, направленных на ускорение и усиление медицинской помощи пострадавшим.

Проект подразумевает активное внедрение новых технологий и материалов, снижение доли автодорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, до 9,1 процента. Цель нацпроекта - улучшить транспортную связанность страны, это необходимо для расширения пассажирских и грузовых перевозок, развития торговли и в целом более устойчивого развития экономики. Главным же результатом станет улучшение качества жизни людей.

Мнения

Иннокентий Алафинов, первый заместитель министра транспорта Российской Федерации:

Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" показал свою эффективность. В 38 крупнейших агломерациях уже приведено в нормативное состояние более половины существующей дорожной сети, ликвидировано 1,5 тысячи мест концентрации ДТП. Результат реализации затрагивает каждого третьего жителя России.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

Состояние наших дороги стало значительно лучше: жители края отмечают и качество покрытия, и то, как трассы содержатся.

Во многом такие результаты стали возможны благодаря реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" и эффективному взаимодействию с Федеральным дорожным агентством.

Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия:

Хотелось бы выразить благодарность за то, что этот проект появился - агломерации получили возможность развивать дорожную сеть на своих территориях. На момент присоединения Бурятии к проекту в республике в нормативном состоянии находилось лишь 37 процентов дорог, за два года этот показатель увеличился до 58 процентов.

Михаил Черников, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения MBД Pоссии:

Задачи нацпроекта еще более амбициозны: необходимо не просто сократить количество очагов аварийности на трассах, но и не допустить появления новых. Особое внимание будет уделено сохранности построенных и отремонтированных автодорог.