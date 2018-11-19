Новые "Фантастические твари" собрали за выходные более 800 млн рублей

За минувший уик-энд картина "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" собрала в России более 800 миллионов рублей и возглавила отечественный кинопрокат.

Фильм снят по сценарию Джоан Роулинг, которая написала серию книг о Гарри Поттере. В этой ленте исследователь Ньют Саламандер противостоит волшебнику Грин-де-Вальду. В картине в роли злодея снимался знаменитый актер Джонни Депп.

Лидером предыдущих выходных оказалась биографическая музыкальная лента "Богемская рапсодия", которая посвящена группе Queen и солисту Фредди Меркьюри. Она заняла второе место и собрала 112,1 млн рублей.

Тройку лидеров замкнул мультфильм "Смолфут", вышедший на российские экраны 20 октября. Он рассказывает о йети, который мечтает найти таинственных существ. За период с 15 по 18 ноября он собрал в прокате 27,9 млн рублей.