От какого спиртного россияне откажутся перед Новым годом

Алкогольная продукция в канун Нового 2019 года подорожает в среднем на 10-15 процентов по сравнению с прошлым предновогодним периодом, посчитали в комитете по экономике Московского отделения "ОПОРЫ России". Причина в курсовой разнице валют .

"В течение года, как мы знаем, ослабевал рубль: для импортеров это ключевой показатель, поэтому они вынуждены вести упорные переговоры с торговыми сетями, в том числе и на новогодний период, когда резко возрастает спрос на алкогольную продукцию, о повышении цены поставки в сеть", - отметил в беседе с "РГ" руководитель Комитета по экономике Московского отделения "ОПОРЫ России" Алексей Каневский. Но цены вырастут не прямо пропорционально снижению курса российской валюты, повышение стоимости алкоголя будет сглажено снижением маржинальности поставщика и сети, отметил эксперт.

Тем не менее, рост цен на алкоголь повлияет на предпочтения россиян. На основе экспертного сравнительного анализа состояния рынка алкоголя специалисты пришли к выводу, что в этом году реже будут покупать дорогой крепкий импортный алкоголь, а чаще - водку.

"Несмотря на традиционный рост спроса на алкогольную продукцию в канун новогодних праздников, средний чек, содержащий одну-две позиции дорогого импортного алкоголя, станет редкостью в 2018 году. Покупательная способность, которая является ключевым показателем, сейчас падает. Люди тщательно считают деньги, поэтому продажи элитного крепкого алкоголя в новогодние праздники будут выглядеть бледно даже по сравнению с 2017 годом", - говорит Алексей Каневский. В результате, снизится закупка дорогого крепкого алкоголя - коньяка или виски, россияне будут отдавать предпочтение более дешевому напитку - водке, считает эксперт.

Вместе с тем, лидирующими праздничными напитками в этом году по-прежнему останутся игристые вина и шампанское. При этом традиция дарить алкоголь в качестве новогоднего презента останется. Чаще всего люди дарят игристые вина.

По статистике 2017-2018 годов, импорт алкогольных и безалкогольных напитков составил около 2,5-2,8 миллиарда долларов США, что примерно на 30 процентов выше 2016 года. "Сейчас рост импорта по-прежнему продолжается, но он сильно замедлен из-за серьезного снижения покупательской способности российского потребителя", - подчеркнул Алексей Каневский.