Первый белорусский электрокар оценили в 1 млн рублей

В Беларуси выпустили первый электромобиль. По словам создателей, он имеет полностью "родную" начинку. Прототип электрокара, представленный в прошлом году, был собран на базе китайского Geely SC7.

Как уточнили в Национальной академии наук Беларуси, электромобиль сможет преодолевать на полной зарядке до 100 километров со скоростью 90 километров в час. На то, чтобы зарядить аккумулятор до 85 процентов, потребуется 30 минут, а полная зарядка займет около трех часов.

Ориентировочная стоимость новинки - 15-16 тысяч долларов (около миллиона рублей). Презентовать электрокар разработчики планируют в декабре.

Производство электромобилей в небольших объемах планируется открыть на базе Национальной академии наук.