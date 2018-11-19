Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

За что арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi 16:52
Арест главы Renault-Nissan-Mitsubishi: Что известно на данный момент 15:49
УАЗы будут без проблем заводиться в сильный мороз 15:32
В Японии арестован глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi 14:50
19.11.2018 17:30
Рубрика: Легковые авто

Первый белорусский электрокар оценили в 1 млн рублей

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Geely. Geely SC7. Фото: Пресс-служба Geely.
Geely SC7. Фото: Пресс-служба Geely.

В Беларуси выпустили первый электромобиль. По словам создателей, он имеет полностью "родную" начинку. Прототип электрокара, представленный в прошлом году, был собран на базе китайского Geely SC7.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Электромобили освободят от транспортного налога

Как уточнили в Национальной академии наук Беларуси, электромобиль сможет преодолевать на полной зарядке до 100 километров со скоростью 90 километров в час. На то, чтобы зарядить аккумулятор до 85 процентов, потребуется 30 минут, а полная зарядка займет около трех часов.

Ориентировочная стоимость новинки - 15-16 тысяч долларов (около миллиона рублей). Презентовать электрокар разработчики планируют в декабре.

Производство электромобилей в небольших объемах планируется открыть на базе Национальной академии наук.

Эксклюзив: Появились первые фото ультрабюджетного Lada Xray
Почему автомобили Aurus не нравятся западным журналистам
#автомобили