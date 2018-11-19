Против Уильяма Браудера возбудили новое уголовное дело

Уголовное дело по статье о создании преступного сообщества возбудили в России против основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

"16 ноября в отношении Браудера вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам создания преступного сообщества и руководства им, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ", - сообщил журналистам представитель Генпрокуратуры РФ Николай Атмоньев.

Сообщество было создано в 1997 году для совершения тяжких экономических преступлений и действовало до настоящего времени.

Незаконная деятельность, в которой обвиняется Браудер, попадает под действие Конвенции ООН по противодействию транснациональной преступности. Согласно документу, даже если между странами нет двустороннего договора об экстрадиции, предусмотрена возможность выдачи обвиняемого. По словам Атмоньева, Браудер будет объявлен в международный розыск.

Ранее Мосгорсуд утвердил приговор, согласно которому основатель фонда Hermitage Capital был заочно осужден к девяти годам колонии общего режима за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей.