Россия обеспечит развитие армии и флота, не дав втянуть себя в новую гонку вооружений. А в случае выхода Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности Москва примет ответные меры. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России рассчитывает, что здравый смысл и ответственность станут основой укрепления стратегической стабильности и коллективной безопасности.

В понедельник вечером Владимир Путин начал очередную серию совещаний по вопросам развития Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Президент регулярно в мае и ноябре собирает военных на разговор о состоянии отрасли. Такой формат работает уже шестой год и, по словам Путина, помогает оперативно в комплексе рассматривать ключевые аспекты военного строительства, при необходимости корректировать планы.

В Сочи Владимир Путин прилетел из Стамбула. В президентской резиденции "Бочаров Ручей" его уже ждали военные, за длинным столом по правую руку от главы государства сидел министр обороны Сергей Шойгу, по левую - начальник Генштаба Валерий Герасимов. Президент сразу обозначил повестку - от повышения боевых возможностей армии и флота до сохранения военного паритета и стратегического баланса сил в мире.

Здравый смысл и ответственность должны стать основой укрепления стабильности и безопасности в мире

За последние годы обстановка в ряде регионов обострилась. Среди примеров, которые привел Путин, были Корейский полуостров, где много неопределенностей, а также Юго-Восток Украины, где вооруженное противостояние не прекращается, несмотря на Минские договоренности.

"Блок НАТО год за годом продолжает наращивать свой военный потенциал вблизи наших границ", - отметил президент. "Под вопросом - будущее основополагающих договоренностей в сфере контроля вооружений", - подчеркнул он. И поставил задачу: обеспечить поступательное и сбалансированное развитие армии и флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые потенциальные угрозы. Делать это нужно, обозначил Путин, "не давая втянуть себя в милитаристскую гонку, за счет гибких, не расточительных для бюджета, но эффективных решений". "Результаты работы последних лет убедительно показывают, что именно так мы и научились работать", - считает президент.

Путин напомнил ключевые задачи - совершенствовать боевую подготовку, отрабатывать все более сложные, не шаблонные задачи, развивать практику внезапных проверок частей и соединений. Следует продолжить оснащение армии и флота современной техникой и вооружениями, отметил Путин и попросил доложить, как идет переход армии на новые образцы. Он также отметил важность воспитательной работы с личным составом и попросил представить результаты работы по формированию военно-политических органов, которые создаются в Вооруженных сил с этого года.

Кроме того, президент предложил обсудить шаги в связи с перспективой выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"Мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу, и надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью", - сказал Путин. "Потому что решение США о выходе из названного договора не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны", - заявил российский лидер. Он напомнил, что когда Штаты в одностороннем порядке вышли из договора про противоракетной обороне, Россия открыто заявила, что подготовит ответные меры. Ими стало гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему ПРО, напомнил президент. Он также выразил надежду, что здравый смысл и взаимная ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности и укрепления системы коллективной безопасности.

Официально

Владимир Путин учредил Совет при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на портале правовой информации.

Как отмечается в тексте указа, эта структура создается в целях реализации государственной политики в данной сфере, а также для "подготовки предложений по ее совершенствованию, осуществлению общественного контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства".

В положении о Совете уточняется, что это "совещательный и консультативный орган при президенте РФ", который будет обеспечивать взаимодействие всех федеральных, региональных органов власти, общественных и научных организаций, участвующих в реализации Десятилетия детства.

Совет имеет право запрашивать необходимую информацию из федеральных, региональных, муниципальных органов власти, заслушивать отчеты чиновников, общественников, экспертов на своих заседаниях.

Напомним, Десятилетие детства было объявлено на 2018-2027 годы указом главы государства в мае 2017 года. Проект стал своеобразным продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Вчерашним указом утвержден также состав Совета. Его главой стала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Это назначение не случайно - именно она была инициатором Десятилетия детства. А ранее глава СФ возглавляла Координационный совет по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Председатель верхней палаты ведет большую общественную и законодательную работу в сфере защиты материнства и детства. Например, по ее инициативе в прошлом году был принят закон, гарантирующий социальную пенсию по потере кормильца подкидышам, чьи родители неизвестны. Своими идеями она часто делится на страницах "Российской газеты" - в интервью и авторской колонке, посвященной детской теме. Заместителями председателя Совета стали вице-премьер Татьяна Голикова и советник президента Александра Левицкая.

Также в состав Совета вошли известные политики и общественные деятели: Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, председатель "Российского движения школьников" Сергей Рязанский, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и другие. "Государственная политика в сфере защиты семьи и детей по важности сопоставима со стратегией национальной безопасности", - считает Ирина Яровая, поскольку "успех России предопределен преемственностью поколений, силой традиций".

Подготовила Галина Мисливская.