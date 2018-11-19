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19.11.2018 23:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лиса в мешке

Подземка требует соблюдать правила перевозки животных
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7723 (260)
По соцсетям разлетелось видео, на котором девушка ожидает поезд в московском метро, а на плече у нее как ни в чем не бывало сидит живая лиса. Инцидент вызвал много шума, и в подземке решили еще раз напомнить пассажирам, что даже самых "милых" животных следует перевозить по правилам.

От этого во многом зависят безопасность и комфорт пассажиров. "Иногда кажется, что животное не представляет опасности и не ведет себя агрессивно (как в случае с той самой лисой), но гражданам все равно следует обращаться к полицейским или к машинисту с помощью громкой связи и сообщать о нарушении правил перевозки", - сообщили "РГ" в пресс-службе метрополитена. И уточнили: для провоза животных должны использоваться сумки-переноски или клетки. Какими они должны быть, в правилах тоже оговорено. В частности, бесплатно можно спускаться в метро с клеткой, длина, ширина и высота которой по сумме измерений не больше 120 см. Если от 121 см до 150 см, то для питомца нужно покупать отдельное место. А если клетки по сумме измерений окажутся еще длиннее, это будет считаться уже громоздким багажом, который к провозу запрещен. Так что ирландскому волкодаву или лабрадору прокатиться в метро не получится.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Одну из линий московского метро сделают беспилотной

Есть, правда, исключения. Слепые и слабовидящие граждане могут спускаться в метро в сопровождении собак-поводырей. Это право им гарантирует ФЗ о социальной защите инвалидов (N181-ФЗ), согласно которому им должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к железнодорожному, воздушному, водному, междугородному автомобильному транспорту, а также всем видам городского и пригородного пассажирского транспорта. Собака при этом должна быть на поводке и в наморднике. Пропустить поводыря в метро должны бесплатно - "собачий билет" с него не потребуют. Но хозяину нужно иметь с собой документ, подтверждающий инвалидность по зрению, а также паспорт собаки-поводыря. Эти правила актуальны и для МЦК.

Что касается правил перевозки животных на самолетах, то они регулируются международными нормами, прописанными в документе LAR (Life Animal Regulations). В Домодедово "РГ" рассказали: аэропорт регулярно принимает рейсы, на которых путешествуют редкие и экзотичные представители фауны. "Через наш аэропорт в Москву везут тигров, крокодилов, страусов и медведей, а в начале 2010-х годов из Канады в Липецкую область привезли для разведения 1,5 тысячи поросят. Летают через Домодедово и насекомые. Например, регулярно аэропорт принимает семьи шмелей из Израиля, их закупают для сельскохозяйственных нужд", - рассказали в пресс-службе авиагавани. Выяснилось, что чаще гражданскими рейсами летают кошки, собаки и аквариумные рыбки, а вот крупных животных отправляют на грузовых лайнерах. Правила перевозки могут отличаться в зависимости от авиакомпании, с ними лучше ознакомиться до покупки билета.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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