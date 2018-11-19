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19.11.2018 17:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Московское долголетие" станет постоянно действующей программой

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев

Программа "Московское долголетие", благодаря которой миллионы пенсионеров смогли найти новое призвание, получит постоянный статус. Об этом мэр Сергей Собянин объявил на встрече с подопечными центра соцзащиты "Проспект Вернадского". Для пожилых москвичей появятся новые бесплатные занятия. В том числе - театральных студиях.

Глава города прибыл в районную соцзащиту, когда дамский кружок занимался у профессионального повара. Учились печь заграничные десерты и потом украшать их по-русски. Повод для чаепития есть - недавно районный собес переехал в новое помещение по соседству с управой на улице Лобачевского. Из почти 6 тысяч вставших на учет в "Московском долголетии" участвует каждый десятый. Поэтому помещения оборудовали под нужды пожилых "студентов". Здесь их учат английскому, скандинавской ходьбе, рисованию, музыке. Можно поиграть в бильярд, сходить на фитнес. А для кулинарных мастер-классов и просто чаепития подойдет уютное кафе с роялем и свечами. Одним из первых гостей этого творческого салона стал глава города. Он поздравил дам с новосельем и тут же получил множество предложений.

Фото: Depositphotos.com
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"Широкий спектр занятий - это хорошо, но записываться в программу можно только в центрах соцсобслуживания, - сказала заведующая библиотекой № 215 Елена Мамаева. - Между тем читальни тоже могут предложить разные активности. Технические возможности у нас есть". Мэр поддержал идею: "Почему бы и нет, тем более что в "Московском долголетии" могли бы участвовать многие учреждения, школы и клубы", - отметил он.

"А не пора ли вообще  сделать эту программу постоянной? - намекнула худрук театральной студии "Без кулис" Любовь Либанова. - И прекрасно, если получится добавить новые занятия. Например, театральное искусство".

Фото: Сергей Савостьянов
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Намерение "замахнуться на Вильяма нашего Шекспира" тут же подтвердили и другие участники чаепития. Глава города подтвердил, что власти готовы субсидировать и это популярное направление. Денег должно хватить даже на приглашение в худруки действующих профессиональных артистов.

Напомним, "Московское долголетие" позволяет участникам бесплатно заниматься танцами, скандинавской ходьбой и даже фитнесом. Во многих клубах специально для пенсионеров проводят занятия опытные инструкторы. Одним из самых популярных направлений стали уроки компьютерной грамотности. Интерес пенсионеров к современным технологиям и их уровень настолько вырос, что появилась идея открыть курсы "продвинутого" уровня. Скорее всего, студентов там будет не меньше, чем в театральных кружках.

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