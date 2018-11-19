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19.11.2018 11:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавшую при пожаре установку на МНПЗ остановят до конца ноября

Остановка работы пострадавшей при пожаре установки каталитического крэкинга на Московском НПЗ продлится по меньшей мере до конца месяца.

Очевидцы рассказали о пожаре на Московском НПЗ

"Точные сроки простоя и объемы выпадающего ресурса сейчас также уточняются, но оценка различных сценариев восстановления указывает на отсутствие риска нехватки бензина в центральном регионе", - сообщает Минэнерго.

По данным ведомства, продолжается оценка ущерба от пожара.

В случае необходимости в центральный регион будет дополнительно направлен бензин с других НПЗ.

Ранее в пресс-службе сообщили, что завод продолжает работать в штатном режиме.

Происшествия ЧП Пожары Экономика Транспорт Бензин Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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