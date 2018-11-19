Собянин: Мы очистили Москву от источников криминальной заразы

В Москве в последние годы удалось добиться заметного снижения уровня преступности. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"По самым чувствительным составам уровень преступности снизился не на проценты, а в разы. Например, число квартирных краж уменьшилось в 4,5 раза. Число убийств сократилось почти вполовину", - сообщил он в интервью "Вечерней Москве", отметив, что это невероятный показатель для мегаполисов.

По словам мэра, Москва в настоящее время более безопасна, чем, например, Лондон или крупные города США. И многие горожане теперь испытывают "меньше дискомфорта на ночной улице".

Собянин объяснил, почему в столице стало безопаснее. Была проведена колоссальная комплексная работа.

- Причин много. Одна из главных - мы очистили город от источников криминальной заразы. Убрали нелегальные такси, контейнерные рынки, ларьки, ликвидировали десятки незаконных ночлежек и общежитий.

Мэр отметил, что удалось добиться значительных результатов в борьбе с нелегальными трудовыми мигрантами, благодаря чему снизилось количество преступлений, совершаемых этой категорией горожан.