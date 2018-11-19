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19.11.2018 23:03
Рубрика: Общественный транспорт

Двойная, сплошная

В центре Москвы появилась необычная выделенная полоса для общественного транспорта
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7723 (260)
В самом центре Москвы, на Лубянке, рядом с Политехническим музеем, запустили участок двойной выделенной полосы. Он ускорит движение 13 обычных и пяти ночных автобусных маршрутов.
Рядом с Политехническим музеем появилась двойная "выделенка" для общественного транспорта. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУП "Мосгортранс" Рядом с Политехническим музеем появилась двойная "выделенка" для общественного транспорта. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУП "Мосгортранс"
Рядом с Политехническим музеем появилась двойная "выделенка" для общественного транспорта. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУП "Мосгортранс"

Еще несколько лет назад до начала реконструкции в ходе программы "Моя улица" на Лубянке было хаотичное движение - десять полос, где мешали друг другу автобусы и машины. Теперь у автобусов раздолье - двойная "выделенка" отделена от основной проезжей части рефьюжем - безопасным островком.

Новый участок выделенки ускорит движение 13 обычных и пяти ночных автобусных маршрутов

Не обидели и личные автомобили - за счет переразметки количество полос для них увеличили с четырех до пяти.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного департамента транспорта, после запуска движения пропускная способность участка выросла в два раза. Напомним, на Лубянке и Китай-городе находится крупнейший в Москве автобусный хаб, где сходятся ключевые маршруты наземного транспорта.

"Лубянка - крупный узел и важнейшая артерия для общественного транспорта всего города, - отметил заммэра по транспорту Максим Ликсутов. - Автобусы должны иметь здесь абсолютный приоритет. От этого решения выигрывают все: у более 200 тыс. пассажиров, пользующихся проходящими через Лубянку маршрутами, сократится время ожидания и поездки, проще станет и автомобилистам - для них после завершения реконструкции открыта еще полоса для движения".

Фото: РИА Новости
В Москве на выделенки пустят коммунальную технику и двухэтажные автобусы

Как пояснил "РГ" транспортный эксперт Александр Егоров, двойные "выделенки" используются перед регулируемыми перекрестками для разъезда наземного транспорта в разных фазах светофора и в нагруженных коридорах, где скапливается много общественного транспорта - чтобы он мог объехать стоящие автобусы, троллейбусы и такси, и не надо было выезжать на соседнюю обычную полосу.

Новый участок "выделенки" на Лубянке, как отмечает Александр Егоров, нужен для разъезда общественного транспорта в разных фазах на светофоре - три маршрута уходят налево на Маросейку и восемь маршрутов прямо, к хабу на Славянской площади. Также двойные участки "выделенок" в российской столице есть на Новоясеневском проспекте перед Профсоюзной улицей.

Общая длина выделенных полос в Москве, напомню, превышает 300 километров. В ближайшие годы столичные власти, как ожидается, собираются открыть еще около 40 километров "выделенок".

#общественный транспорт #выделенные полосы