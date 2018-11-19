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19.11.2018 21:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве арестован мужчина, пытавшийся сжечь консьержку

Текст: Сергей Бабкин

Москвич заключен под арест за попытку жестоко убить консьержку.

Решение об аресте принял Зюзинский районный суд, передает ТАСС. Мера пресечения избрана на два месяца. Подследственный Роман Кулик пробудет под арестом, как минимум, до 17 января 2019 года. Таким образом, суд поддержал ходатайство следователей.

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Как уже писала "РГ", Кулику предъявлено обвинение в попытке убить консьержку в доме в Щербинке. По версии следствия, потерпевшая не пустила мужчину в подъезд, так как он был сильно пьян. Тогда обвиняемый заблокировал дверь ее комнаты и поджег. Женщине чудом удалось выбить дверь и спастись. Она получила тяжелые ожоги.

На допросе Кулик заявил, что хотел пройти к своей девушке. А вот по поводу жестокой расправы он ничего сказать не смог.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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