На этой неделе в Москве состоится российская премьера "Большой оперы" Джузеппе Верди, солисты Мариинского и Михайловского театров отметят 200-летие Мариуса Петипа, а в Консерватории помянут маэстро, скрипка которого цепляла самые тонкие струны души.

Кто играет: Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского (дирижер Даниэль Орен), Хоровая капелла имени А. А. Юрлова, солисты Даниэла Скиллачи, Марк Лао, Пабло Гальвес Эрнандес, Микеле Пертузи.

Что играет: Дж. Верди - "Иерусалим" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: "Иерусалим" Верди создал, переработав для Grand Opera своих "Ломбардцев в первом крестовом походе". Российской премьере, конечно, очень пошли бы роскошные декорации, костюмы из парчи и прочие атрибуты "большой оперы". Однако за неимением гербовой пишем на простой - то есть слушаем концертное исполнение. Хотя вряд ли назовешь "простыми" блестящих артистов, в числе которых итальянская дива Даниэла Скиллачи и главный дирижер Израильской оперы Даниэль Орен, руководивший, между прочим, концертом в честь 3000-летия Иерусалима.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского, 20 ноября, 1 000 - 10 000 руб.

Фото: Продюсерская компания tMotion

Кто играет: Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Маргарита Рудина, Алексей Насадович и другие.

Что играет: Гала-концерт "С любовью к Петипа".

Почему идти: Гала-концерт с участием звезд Санкт-Петербургского балета посвящен 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. Количество спектаклей, поставленных этим хореографом на нашей сцене, переваливает за сотню, а их качество во всем мире считается эталоном. Сцены из балетов "Баядерка", "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Корсар" и "Раймонда" представят целую эпоху русского балета в образцовом исполнении солистов Мариинского и Михайловского театров.

Где, когда, сколько: Конгресс-Центр им. Г.В. Плеханова, 23 ноября, 1 400 - 4 500 руб.

Фото: ФГБОУ ВО "Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского"

Кто играет: Концертный симфонический оркестр Московской консерватории (дирижер Анатолий Левин), солисты Святослав Мороз, Александр Бузлов.

Что играет: И. Брамс - Концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор, Квартет для фортепиано, скрипки, альта и виолончели соль минор.

Почему идти: Когда-то Юрий Башмет сказал об Олеге Кагане: "Он настолько высок во всем, что для того, чтобы его поняли по-настоящему, должно пройти время". Время отдавать долги великому скрипачу и необычайно светлому человеку наступило - в Консерватории продолжается фестиваль, приуроченный ко дню рождения Олега Кагана. Художественный руководитель фестиваля, выдающаяся виолончелистка Наталия Гутман объединила памятью о своем муже цвет мировой музыкальной элиты. Эти концерты отмечены неподдельным чувством - как когда-то цепляла самые тонкие струны души скрипка маэстро.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории, 21 ноября, 300 - 1 500 руб.