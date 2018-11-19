Новости

СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре под Ростовом 14:19
Турчак выступил против легализации "вип-охот" 14:16
На Кубани охотник стал жертвой стрельбы по уткам 14:15
Под Тверью сняли кино о зомби-апокалипсисе 14:05
Президенту Nissan Motor грозит арест 14:03
В Петербурге вандалы закрасили блокадную надпись 13:57
Петербуржцы к юбилею альбома "Группа крови" услышат неизданную песню Цоя 13:55
Житель Удмуртии во время охоты застрелил напарника 13:54
Открыты окаменелые следы динозавров размером с воробья 13:53
В Югре снегоход с семьей провалился под лед 13:44
Ховринскую больницу снесут в рекордные сроки 13:37
Валентина Матвиенко получила травму ноги 13:35
Минобрнауки: МГУ - самый популярный вуз среди призеров олимпиад 13:17
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross назвали "Автомобилем года" 13:06
На Кубани ФСБ задержала мечтавшего работать на США силовика 13:06
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба 13:05
На Кубани медики спасли мужчину после инсульта на остановке 13:03
Археологи сообщили о сенсационной находке в Персидском заливе 13:00
Молодые ученые СГ ищут инвестиции для своих будущих разработок 13:00
Клип "Ленинграда" "Кольщик" вдохновил французов на создание сериала 12:59
Новый МРК с Калибрами приступил к испытаниям в Черном море 12:55
В Подмосковье ребенка придавило бетонной плитой 12:43
Москвичам пообещали морось и снег всю неделю 12:40
Водитель опрокинувшегося в Саратовской области автобуса был пьян 12:40
Генпрокуратура не исключила отмену приговора по делу о смерти Магнитского 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 14:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Классика: лучшие концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На этой неделе в Москве состоится российская премьера "Большой оперы" Джузеппе Верди, солисты Мариинского и Михайловского театров отметят 200-летие Мариуса Петипа, а в Консерватории помянут маэстро, скрипка которого цепляла самые тонкие струны души.
Фото: Центр оперного пения Галины Вишневской Фото: Центр оперного пения Галины Вишневской
Фото: Центр оперного пения Галины Вишневской

Кто играет: Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского (дирижер Даниэль Орен), Хоровая капелла имени А. А. Юрлова, солисты Даниэла Скиллачи, Марк Лао, Пабло Гальвес Эрнандес, Микеле Пертузи.

Фото: предоставлено ООО Б.А.М.
Анастейша выступит в Крокус Сити Холле

Что играет: Дж. Верди - "Иерусалим" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: "Иерусалим" Верди создал, переработав для Grand Opera своих "Ломбардцев в первом крестовом походе". Российской премьере, конечно, очень пошли бы роскошные декорации, костюмы из парчи и прочие атрибуты "большой оперы". Однако за неимением гербовой пишем на простой - то есть слушаем концертное исполнение. Хотя вряд ли назовешь "простыми" блестящих артистов, в числе которых итальянская дива Даниэла Скиллачи и главный дирижер Израильской оперы Даниэль Орен, руководивший, между прочим, концертом в честь 3000-летия Иерусалима.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского, 20 ноября, 1 000 - 10 000 руб.

Фото: Продюсерская компания tMotion

Кто играет: Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Маргарита Рудина, Алексей Насадович и другие.

Что играет: Гала-концерт "С любовью к Петипа".

Фото: Аркадий Колыбалов
Алексей Ратманский показал "Баядерку" в Берлине в 200-летию Петипа

Почему идти: Гала-концерт с участием звезд Санкт-Петербургского балета посвящен  200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. Количество спектаклей, поставленных этим хореографом на нашей сцене, переваливает за сотню, а их качество во всем мире считается  эталоном. Сцены из балетов "Баядерка", "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Корсар" и "Раймонда" представят целую эпоху русского балета в образцовом исполнении солистов Мариинского и Михайловского театров.

Где, когда, сколько: Конгресс-Центр им. Г.В. Плеханова, 23 ноября, 1 400 - 4 500 руб.

Фото: ФГБОУ ВО "Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского"

Кто играет: Концертный симфонический оркестр Московской консерватории (дирижер Анатолий Левин), солисты Святослав Мороз, Александр Бузлов.

Что играет: И. Брамс - Концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор, Квартет для фортепиано, скрипки, альта и виолончели соль минор.

Фото: Предоставлено пресс-службой Дома музыки
В Доме музыки показали спектакль о Чайковском по Бунину

Почему идти: Когда-то Юрий Башмет сказал об Олеге Кагане: "Он настолько высок во всем, что для того, чтобы его поняли по-настоящему, должно пройти время". Время отдавать долги великому скрипачу и необычайно светлому человеку наступило - в Консерватории продолжается фестиваль, приуроченный ко дню рождения Олега Кагана. Художественный руководитель фестиваля, выдающаяся виолончелистка Наталия Гутман объединила памятью о своем муже цвет мировой музыкальной элиты. Эти концерты отмечены неподдельным чувством - как когда-то цепляла самые тонкие струны души скрипка маэстро.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории, 21 ноября, 300 - 1 500 руб.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура заподозрила Браудера в отравлении Магнитского
Минсельхоз не поддержал введение акциза на колбасу
С 2019 года вырастет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Президент РФ обратится с Посланием Федеральному Собранию в 2019 году
Опубликованы фото новых плацкартных вагонов РЖД