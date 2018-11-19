Инженер хабаровского "Водоканала" пойдет под суд за крупные хищения

В прокуратуре Хабаровского края утвердили обвинительное заключение по уголовному делу главного инженера хабаровского МУП "Водоканал". Его обвиняют в растрате, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе, а также незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Следствие считает, что он в составе организованной группы, созданной руководителем МУПа Владимиром Стеблевским, используя свое служебное положение, растратил бюджетные деньги, предназначенные для строительства Тунгусского водозабора.

Вместе с коллегами инженер подписал акты приема-передачи поставленного по завышенной цене насосного оборудования для нужд "Водоканала". Полученную разницу - почти 20 миллионов рублей - положили себе в карман.

"По аналогичной схеме обвиняемый и другие участники организованной группы растратили более 144,5 миллиона рублей в рамках исполнения контракта на закупку электротехнического оборудования, используемого при строительстве водозаборного сооружения Тунгусского месторождения, завысив в два раза его реальную стоимость", - говорится на сайте краевой прокуратуры.

Ко всему этому, инженер вместе с коллегами заключил договор на поставку оксихлорида алюминия по завышенной цене с аффилированной организацией. Ущерб составил около 27 миллионов рублей. Обвиняемому инкриминируют и получение от бизнесмена 28 миллионов рублей в качестве взятки. За эту сумму они обеспечили ему беспрепятственную приемку оборудования по завышенной цене.

Также при обыске дома обвиняемого обнаружили и изъяли 45 патронов к огнестрельному оружию.