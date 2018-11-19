Установивших рекорд камчатских водолазов угостили тортом и крабами

Водолазам, участвовавшим в эксперименте по первому в истории Военно-Морского Флота России погружению на рекордную глубину, прошедшем на Краснознаменном Тихоокеанском флоте, после выхода из барокамер вручили подарок - камчатских крабов и торт, изготовленный для них по специальному заказу.

Напомним, эксперимент завершился в воскресенье, когда акванавты были успешно выведены из барокамеры спасательного судна "Игорь Белоусов", где проходили компрессию, адаптацию, а затем декомпрессию. В третьей декаде октября они совершили погружение в водолазном колоколе на глубину 416 метров с борта судна в Японском море.

Как сообщил "РГ" командир "Игоря Белоусова" капитан третьего ранга Семен Сысоев, погружение в морскую пучину осуществлялось методом длительного пребывания в барокамере с применением глубоководного водолазного комплекса ГВК-450, размещенного на их судне. Дна достигли капитан второго ранга Ринат Гизатуллин из Санкт-Петербурга, мичман Алексей Киселев с Балтики, старшина первой статьи контрактной службы Андрей Кожевников и старший мичман Дмитрий Лысенко. Трое из них (последний был в резерве) вышли из колокола на грунт, символично развернули флаг Российской Федерации и провели полезные подводно-технические работы, включающие тренировку по подсоединению шлангов подачи воздуха к макету эпроновской выгородки условно аварийной подводной лодки.

- Все прошло в штатном режиме благодаря операторам, обслуживающему и медицинскому составу, которые за нами наблюдали. Находясь на глубине, ощущаешь давление на организм, но работать в таких условиях можно. Спуск прошел удачно, что доказывает − мы можем работать в подобных условиях. Конечно, горд тем, что мы первые в стране, кто достиг такого результата. В дальнейшем будем только совершенствоваться. Пока идет процесс адаптации, ты знаешь, что никуда не выйдешь из барокамеры. Потому для меня самое сложное − просто сидеть и ждать. Пытались себя чем-то занять: читали книги, разгадывали кроссворды, играли в настольные игры, проводили приборку, - поделился 27-летний старшина команды Дмитрий Лысенко.

Самым долгожданным моментом после выхода из борокамеры стала встреча с родными. Едва завершилась торжественная часть, старшина Андрей Кожевников оказался в объятиях своих супруги и дочери.

После возвращения участников рекордного погружения в Санкт-Петербург с ними в здании Главного адмиралтейства намерен встретиться главнокомандующий ВМФ Владимир Королев. Пока он поздравил акванавтов-спасателей телеграммой.

Справка "РГ"



За время прежних выходов в море водолазами СС "Игорь Белоусов" и 328-го экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ, офицерами Главного командования ВМФ, НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова с привлечением изготовителя комплекса АО "Тетис Про", строителя судна АО "Адмиралтейские верфи" и проектанта АО "ЦМКБ" Алмаз" была проделана слаженная, безаварийная работа, позволившая установить пять рекордов Российской Федерации, девять рекордов Министерства обороны и Военно-Морского Флота.