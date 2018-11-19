Перми вернут "Счастье не за горами"

Администрация Перми планирует восстановить арт-объект "Счастье не за горами", поврежденный уличным художником. Знаменитая фраза вернется на набережную реки Камы в первых числах декабря.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, для восстановления арт-объекта потребуется предварительно создать эскизный проект, а после этого изготовить каркас букв из фанеры. Восстановительные работы уже начались и закончатся 2 декабря.

Напомним, известный арт-объект был испорчен 11 октября уличным художником, который заменил слово "счастье" на слово "смерть". Позднее хулиган самостоятельно явился в полицию и сознался в содеянном.

Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей, а также обязал выплатить более 40 тысяч рублей на восстановление поврежденного арт-объекта.