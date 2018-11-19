В Башкирии назвали вероятную причину ДТП с шестью погибшими

Авария с участием двух легковушек на 73-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка, в результате которой погибли шесть человек, могла произойти из-за гололедицы на дороге. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя регионального МВД.

Как уточнил собеседник агентства, одна из машин двигалась на летней резине. При этом в регионе несколько дней назад установилась прохладная погода, а на дорогах образовалась наледь. Это в совокупности могло стать причиной смертельного ДТП.

Как ранее писала "РГ", столкновение автомобилей Lada Kalina и Богдан-2111 произошло в Караидельском районе Башкирии. В результате ДТП погибли шест человек. На месте продолжают работать экстренные службы. Три психолога-спасателя оказывают помощь родственниками погибших.

В региональном МЧС уточнили, что затруднений движения на участке аварии нет. Организовано реверсивное движение.