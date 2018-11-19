В Оренбуржье пройдет VI Международный фестиваль Мстислава Ростроповича

С 22 по 25 ноября в Оренбурге в шестой раз будет проходить Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. В рамках форума состоится премьера документального фильма о великом музыканте – ленту представит сам автор, французский режиссер Брюно Монсенжон.

Как сообщили в министерстве культуры и внешних связей области, бесплатный показ фильма "Неукротимый смычок" пройдет в день открытия фестиваля. В киноленту вошли архивные фото- и видеоматериалы знаменитой музыкальной династии.

Для поклонников оперы во второй фестивальный вечер на сцене областного драмтеатра им. Горького прозвучит "Иоланта" Чайковского в постановке Центра оперного пения Галины Вишневской.

А 24 ноября оренбуржцев порадует своим искусством камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета. В программе концерта - и выступление народного артиста России Константина Хабенского.

"Солисты Москвы" сыграют и на закрытии фестиваля 25 ноября. Кроме того, в этот вечер оренбургские зрители впервые смогут познакомиться с творчеством болгарской пианистки Пламены Манговой.

Справка "РГ"

Семейная история знаменитой музыкальной династии Ростроповичей тесно связана с Оренбургом - это родина матери, деда и прадеда Мстислава Ростроповича. Позднее семья обосновалась в Баку, где и родился будущий виртуоз виолончели. В Оренбурге Мстислав Ростропович впервые оказался в 1941-м подростком в эвакуации. Спустя десятилетия, будучи уже всемирно известным музыкантом, он часто приезжал сюда: солировал в концертах, давал мастер-классы для студентов и преподавателей Оренбургского государственного института искусств, который носит имя Мстислава и Леопольда Ростроповичей.

Неслучайно фестиваль памяти великого виолончелиста и дирижера проходит только в трех городах России: Москве, Баку и Оренбурге. Художественным руководителем фестиваля является дочь музыканта Ольга Ростропович.