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19.11.2018 09:02
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Красноярский институт искусств получил имя Хворостовского

Текст: Надежда Столярчук

Красноярскому институту искусств присвоено имя Дмитрия Хворостовского. Распоряжение об этом подписал министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщили в минкульте Красноярского края.

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Это уже третье музыкальное учреждение, которое будет носить имя прославленного земляка. До этого именем оперного певца были названы детская музыкальная школа №4 и красноярский театр оперы и балета, где Дмитрий Хворостовский начинал карьеру.

Кроме того, активно ведется голосование за новое название для красноярского аэропорта. Его предложено назвать именем одного из троих знаменитых сибиряков, прославивших Красноярск во всем мире. Это Дмитрий Хворостовский, Василий Суриков и Виктор Астафьев.

Культура Музыка Классика Общество Образование Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Персона: Дмитрий Хворостовский
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